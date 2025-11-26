全国ツアーの真っただ中にある５人組ロックバンド「RAZOR（レザー）」。ベーシスト・IZAは今、“変化”と確かな“手応え”を感じている。ソロインタビューでは結成9年というキャリアを振り返りつつ、来年に迫る10周年への思いを語った。（ヴィジュアル系特集取材班）

「今回のツアーで一番感じているのは、“新しい顔”が増えたことですね」。

その声には驚きと喜びが入り混じる。結成9年目を迎えたRAZORに、ここへきて「初めてライブに来ました」というファンが増えているという。「“名前は知ってたけど行く機会がなかった”という人が多くて。今、初めて出会えるのは、長く続けてきたからこそだと思うんです」。長い年月の先に新たに生まれた新しい出会い。その言葉には9年間の重みがにじむ。

とはいえ、時間を重ねるということは、同時に体力との闘いでもある。

「結成したのがみんな大人になってからだから、9年経つとそれなりに体にガタが来てる（笑い）」。

楽屋での会話も、かつての打ち上げ談義から“健康”“サプリ”などの話題へと変化した。ツアー中は筋トレやストレッチを欠かさず、食生活や睡眠にも気を配る。「昔はバカみたいに飲んでたけど、今はほどほどに。やっぱりベストな状態でステージに立ちたいんです」。音を鳴らすための体のメンテナンスも、今では活動の一部になった。

ベーシストとしての責任感に加え、“魅せる職業”としての意識も年々強くなっている。

「首のケア用のマッサージ機は常に持ち歩いてますし、肌ケアも日課になりました。美容医療もあるけど、やっぱり毎日の積み重ねが大事だと思うんです」。笑いながら「老けたねって言われたら悲しいじゃないですか」と話すが、その裏にはプロとしての矜持もにじむ。「ステージに立ってる以上、かっこいいって言われたい。若い子に負けないように頑張ります」。

全国ツアーは11月30日の渋谷公演で締めくくられる。「初期から応援してくれている人も、最近知ってくれた人も、今のRAZORだからこそ出せる“渋み”や“余裕”を感じてほしい。9年やってきたからこその魅力があると思う」。

そしてその先には、節目となる10周年が待っている。すでに構想は動き出しているが、メンバー間では意見がぶつかることもあるという。「うちらはずっと“バタバタしながら”ここまで来たバンドなんですよ。だから10周年も変わらず、そのバタバタのまま、みんなと楽しく過ごしたいなっていう気持ちですかね」。

健康も、音楽も、仲間も――続けることに意味がある。「9年やってきて、ようやく見えた景色がある」。 その一言に、IZAのすべてが詰まっている。若い頃には出せなかった深みを宿した低音が、今、RAZORの9年を確かに刻んでいる。10年目のRAZORは、その“積み重ねの音”から始まろうとしている。