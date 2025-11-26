NiziUの公式Instagramが更新され、東京ディズニーシーでのMIIHIのプライベートショットを公開。

【写真】クリスマスツリーとタワー・オブ・テラーをバックににっこり微笑むMIIHI

■モコモコ白コート姿のMIIHIがかわいすぎ！

本投稿は、「＃久しぶりのディズニー」とハッシュタグが添えられ、暖かそうな白いモコモコのコートを纏ったMIIHIのプライベートショットが複数枚披露された。

聳え立つ『タワー・オブ・テラー』やこの時季ならではの巨大なクリスマスツリーをバックに笑みを浮かべるMIIHI（1・2枚目）。久しぶりに訪れたディズニーシーにワクワクしている気持ちを隠しきれないような表情が印象的だ。他に、『タワー・オブ・テラー』前の広場に飾られているクリスマスツリーの下でのウインクをする姿（3枚目）＆スマイルショット（4枚目）を披露。『トイ・ストーリー・マニア！』の正面（5枚目）と中（6枚目）、S.S.コロンビア号（7枚目）などパークを満喫する様子も続々と登場。

また、東京ディズニーシーでの写真の他に、ライトアップされたイチョウ並木で笑顔を見せる写真（8枚目）も披露している。

SNSにはファンの「まさにお姫様降臨」「リアルプリンセス」「可愛すぎて現実とは思えない」「プリンセスすぎる」といった絶賛する声が続々と集まっている。

