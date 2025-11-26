　26日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万5125枚だった。うちプットの出来高が9703枚と、コールの5422枚を上回った。プットの出来高トップは4万7000円の536枚（355円安405円）。コールの出来高トップは5万5000円の834枚（18円高50円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　26　　　 0　　　 1　　64000　
　　44　　　 0　　　 2　　62000　
　　56　　　+1　　　 3　　61000　
　　37　　　+1　　　 4　　60000　
　　56　　　+2　　　 5　　59500　
　　80　　　+1　　　 6　　59000　
　　52　　　+1　　　 6　　58500　
　 105　　　+3　　　10　　58000　
　　39　　　+1　　　10　　57500　
　 189　　　+6　　　17　　57000　
　　63　　　+7　　　22　　56500　
　 172　　 +10　　　29　　56000　
　　91　　 +12　　　37　　55500　
　 834　　 +18　　　50　　55000　
　　91　　 +14　　　59　　54500　
　　 7　　 +12　　　62　　54375　
　　35　　 +19　　　74　　54250　
　　 9　　　+6　　　74　　54125　
　 458　　 +32　　　91　　54000　
　　 2　　 +22　　　91　　53875　
　　37　　 +23　　　93　　53750　
　　20　　 +23　　 107　　53625　
　 155　　 +38　　 123　　53500　
　　15　　 +31　　 125　　53375　
　　24　　 +42　　 144　　53250　
　　47　　 +28　　 140　　53125　
　 405　　 +54　　 168　　53000　
　　47　　 +37　　 173　　52875　
　　55　　 +58　　 186　　52750　
　　14　　 +58　　 204　　52625　
　 181　　 +74　　 230　　52500　
　　19　　 +67　　 237　　52375　
　　55　　 +58　　 243　　52250　
　　 1　　-131　　 199　　52125　
　 528　　+102　　 315　　52000　
　　 1　　 -55　　 325　　51875　
　　21　　+110　　 355　　51750　
　　 1　　　+2　　 277　　51625　
　 163　　+126　　 410　　51500　　2785 　　　　　　　 1　
　　 5　　+195　　 505　　51375　
　　48　　+115　　 460　　51250　
　　 6　　+135　　 495　　51125　
　 508　　+185　　 575　　51000　　2295 　　-195　　　10　
　　25　　 +20　　 520　　50875　
　　33　　+180　　 615　　50750　
　　27　　+255　　 755　　50625　
　 186　　+225　　 750　　50500　　1670 　　　　　　　 2　
　　 1　　 -30　　 615　　50375　
　　22　　+250　　 860　　50250　　1500 　　-650　　　 1　
　 238　　+290　　 985　　50000　　1345 　　-120　　　60　
　　 2　　 +25　　1025　　49875　
　　10　　+265　　1045　　49750　　1195 　　-365　　　10　
　　　　　　　　　　　　　49625　　1130 　　-350　　　 2　
　　23　　+290　　1200　　49500　　1085 　　-605　　　42　
　　　　　　　　　　　　　49375　　1030 　　-595　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　49250　　1030 　　-380　　　18　
　　 2　　 +95　　1340　　49125　　 990 　　-505　　　40　
　　28　　+445　　1595　　49000　　 900 　　-535　　 225　
　　　　　　　　　　　　　48750　　 815 　　-375　　　19　
　　 1　　+285　　1675　　48625　　 780 　　-535　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 725 　　-535　　 121　