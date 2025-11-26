日経225オプション12月限（26日日中） 5万5000円コールが出来高最多834枚
26日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万5125枚だった。うちプットの出来高が9703枚と、コールの5422枚を上回った。プットの出来高トップは4万7000円の536枚（355円安405円）。コールの出来高トップは5万5000円の834枚（18円高50円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
26 0 1 64000
44 0 2 62000
56 +1 3 61000
37 +1 4 60000
56 +2 5 59500
80 +1 6 59000
52 +1 6 58500
105 +3 10 58000
39 +1 10 57500
189 +6 17 57000
63 +7 22 56500
172 +10 29 56000
91 +12 37 55500
834 +18 50 55000
91 +14 59 54500
7 +12 62 54375
35 +19 74 54250
9 +6 74 54125
458 +32 91 54000
2 +22 91 53875
37 +23 93 53750
20 +23 107 53625
155 +38 123 53500
15 +31 125 53375
24 +42 144 53250
47 +28 140 53125
405 +54 168 53000
47 +37 173 52875
55 +58 186 52750
14 +58 204 52625
181 +74 230 52500
19 +67 237 52375
55 +58 243 52250
1 -131 199 52125
528 +102 315 52000
1 -55 325 51875
21 +110 355 51750
1 +2 277 51625
163 +126 410 51500 2785 1
5 +195 505 51375
48 +115 460 51250
6 +135 495 51125
508 +185 575 51000 2295 -195 10
25 +20 520 50875
33 +180 615 50750
27 +255 755 50625
186 +225 750 50500 1670 2
1 -30 615 50375
22 +250 860 50250 1500 -650 1
238 +290 985 50000 1345 -120 60
2 +25 1025 49875
10 +265 1045 49750 1195 -365 10
49625 1130 -350 2
23 +290 1200 49500 1085 -605 42
49375 1030 -595 7
49250 1030 -380 18
2 +95 1340 49125 990 -505 40
28 +445 1595 49000 900 -535 225
48750 815 -375 19
1 +285 1675 48625 780 -535 2
48500 725 -535 121
