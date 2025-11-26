¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤µ¤ó¤Î²ñ¸«¼õ¤± ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬¥³¥á¥ó¥È¡Ö¡ØÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡Ù¤ÏÆñ¤·¤¤¡×
¡¡¡ÖTOKIO¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤µ¤ó¤¬¡¢ÆüÊÛÏ¢¤Ø¤Î¿Í¸¢µßºÑ¿½¤·Î©¤Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡¡Á´Ê¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢½¾Íè¤«¤é¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¡Ø¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È°Ê¾å¤Ë¸ø¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£²ñ¸«¤Ç¹ñÊ¬ÂÀ°ì»á¤Ï¡ØÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤¬¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ç¹ñÊ¬»á¼«¤é¤ªÏÃ¤·¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤À¤±¤Ç¤â¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Ë³ºÅö¤·¡¢¡ØÀÄ¾¯Ç¯¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤ÈÖÁÈ¡Ù¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH¡ª¡ª¡Ù¤ò¹ßÈÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÂ¨ÃÇ¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£»ä¶¦¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ´Ø·¸¼Ô¤ÎÊÝ¸î¤òÂè°ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¿¤è¤ê¤â´Ø·¸¼Ô¤¬¼«Ê¬¤Î¿È¸µ¤òÆÃÄê¤µ¤ì¡¢Æó¼¡²Ã³²¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¶¯¤¤¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡ØÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡Ù¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÊóÆ»³Æ¼Ò¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤â¤³¤¦¤·¤¿»ö¾ð¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢ÊóÆ»¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½¾Íè¤«¤é¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤ê¡¢»ä¶¦¤Ï¹ñÊ¬»á¤È¤ÎÌÌ²ñÅù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌç¸Í¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹ñÊ¬»á¤ÎÂåÍý¿Í¤¬»ä¶¦¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤êÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ìÊýÅª¤Ê¾ðÊó¤òÎ®ÉÛ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂåÍý¿Í¤Î¸ÀÆ°¤ËÉÔ¿®´¶¤ò´¶¤¸¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·²¼¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÀ¼Ò¼ÒÄ¹Ê¡ÅÄ¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ø»þ´ü¤¬¤¤¿¤é¹ñÊ¬»á¤ÎÏÃ¤ò»Ç¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¿½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë