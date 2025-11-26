　26日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2083枚だった。うちプットの出来高が1391枚と、コールの692枚を上回った。プットの出来高トップは4万2000円の117枚（170円安300円）。コールの出来高トップは5万2875円の66枚（35円高565円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　24　　　+2　　　 7　　65000　
　　 3　　　　　　　10　　64000　
　　19　　　+3　　　11　　63000　
　　 9　　　 0　　　18　　62000　
　　24　　　+6　　　23　　61000　
　　25　　　+4　　　30　　60000　
　　 1　　　+1　　　41　　59500　
　　16　　　+6　　　44　　59000　
　　 2　　　+8　　　51　　58500　
　　42　　 +11　　　63　　58000　
　　 2　　 +20　　　81　　57500　
　　60　　 +25　　 100　　57000　
　　 8　　 +20　　 118　　56500　
　　46　　 +28　　 140　　56000　
　　54　　 +42　　 185　　55500　
　　53　　 +57　　 230　　55000　
　　14　　 +73　　 283　　54500　
　　41　　 +83　　 345　　54000　　4795 　　　　　　　 4　
　　 3　　 -20　　 350　　53875　
　　 2　　　　　　 325　　53625　
　　17　　+120　　 470　　53500　
　　 1　　　　　　 355　　53375　
　　 1　　　　　　 395　　53125　
　　 7　　+150　　 555　　53000　
　　66　　 +35　　 565　　52875　
　　32　　　　　　 595　　52750　
　　10　　+150　　 650　　52500　
　　12　　+170　　 770　　52000　
　　15　　+185　　 830　　51875　
　　 2　　-230　　 740　　51750　
　　 1　　 +65　　 745　　51625　
　　 4　　+245　　 965　　51500　
　　 2　　 +70　　1000　　51375　
　　 6　　+115　　 975　　51125　
　　14　　+215　　1110　　51000　
　　 7　　+230　　1170　　50875　
　　 5　　+205　　1180　　50750　
　　　　　　　　　　　　　50500　　2255 　　　　　　　 1　
　　 2　　+115　　1245　　50375　
　　 6　　+380　　1480　　50250　
　　23　　+385　　1590　　50000　
　　　　　　　　　　　　　49750　　1870 　　　　　　　 5　
　　 9　　+360　　1880　　49500　　1725 　　　　　　　23　
　　　　　　　　　　　　　49000　　1500 　　-545　　　18　
　　 2　　　　　　2250　　48500　　1365 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　48000　　1180 　　-470　　　36　
　　　　　　　　　　　　　47750　　1110 　　-780　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47500　　1040 　　-480　　　17　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 930 　　-425　　　13　
　　　　　　　　　　　　　46375　　 770 　　　　　　　31　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 705 　　-340　　　69　
　　　　　　　　　　　　　45500　　 650 　　-610　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　45375　　 605 　　-320　　　17　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 570 　　-275　　　24　
　　　　　　　　　　　　　44000　　 455 　　-175　　　14　
　　　　　　　　　　　　　43500　　 515 　　 -55　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 360 　　-200　　　54　
　　　　　　　　　　　　　42750　　 345 　　-300　　　20　