日経225オプション1月限（26日日中） 4万2000円プットが出来高最多117枚
26日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2083枚だった。うちプットの出来高が1391枚と、コールの692枚を上回った。プットの出来高トップは4万2000円の117枚（170円安300円）。コールの出来高トップは5万2875円の66枚（35円高565円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
24 +2 7 65000
3 10 64000
19 +3 11 63000
9 0 18 62000
24 +6 23 61000
25 +4 30 60000
1 +1 41 59500
16 +6 44 59000
2 +8 51 58500
42 +11 63 58000
2 +20 81 57500
60 +25 100 57000
8 +20 118 56500
46 +28 140 56000
54 +42 185 55500
53 +57 230 55000
14 +73 283 54500
41 +83 345 54000 4795 4
3 -20 350 53875
2 325 53625
17 +120 470 53500
1 355 53375
1 395 53125
7 +150 555 53000
66 +35 565 52875
32 595 52750
10 +150 650 52500
12 +170 770 52000
15 +185 830 51875
2 -230 740 51750
1 +65 745 51625
4 +245 965 51500
2 +70 1000 51375
6 +115 975 51125
14 +215 1110 51000
7 +230 1170 50875
5 +205 1180 50750
50500 2255 1
2 +115 1245 50375
6 +380 1480 50250
23 +385 1590 50000
49750 1870 5
9 +360 1880 49500 1725 23
49000 1500 -545 18
2 2250 48500 1365 3
48000 1180 -470 36
47750 1110 -780 1
47500 1040 -480 17
47000 930 -425 13
46375 770 31
46000 705 -340 69
45500 650 -610 1
45375 605 -320 17
45000 570 -275 24
44000 455 -175 14
43500 515 -55 1
43000 360 -200 54
42750 345 -300 20
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
24 +2 7 65000
3 10 64000
19 +3 11 63000
9 0 18 62000
24 +6 23 61000
25 +4 30 60000
1 +1 41 59500
16 +6 44 59000
2 +8 51 58500
42 +11 63 58000
2 +20 81 57500
60 +25 100 57000
8 +20 118 56500
46 +28 140 56000
54 +42 185 55500
53 +57 230 55000
14 +73 283 54500
41 +83 345 54000 4795 4
3 -20 350 53875
2 325 53625
17 +120 470 53500
1 355 53375
1 395 53125
7 +150 555 53000
66 +35 565 52875
32 595 52750
10 +150 650 52500
12 +170 770 52000
15 +185 830 51875
2 -230 740 51750
1 +65 745 51625
4 +245 965 51500
2 +70 1000 51375
6 +115 975 51125
14 +215 1110 51000
7 +230 1170 50875
5 +205 1180 50750
50500 2255 1
2 +115 1245 50375
6 +380 1480 50250
23 +385 1590 50000
49750 1870 5
9 +360 1880 49500 1725 23
49000 1500 -545 18
2 2250 48500 1365 3
48000 1180 -470 36
47750 1110 -780 1
47500 1040 -480 17
47000 930 -425 13
46375 770 31
46000 705 -340 69
45500 650 -610 1
45375 605 -320 17
45000 570 -275 24
44000 455 -175 14
43500 515 -55 1
43000 360 -200 54
42750 345 -300 20