　26日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は37枚だった。コールの合計出来高は24枚。コールの出来高トップは5万2000円の14枚（1330円）だった。プットのの合計出来高は13枚。プットの出来高トップは2万円の7枚（20円安28円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　　　　　28　　65000　
　　 5　　 +17　　　69　　62000　
　　 1　　　　　　 111　　59000　
　　14　　　　　　1330　　52000　
　　 3　　　　　　1585　　51000　
　　　　　　　　　　　　　37000　　 300 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　30000　　 115 　　 -74　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　28 　　 -20　　　 7　


株探ニュース