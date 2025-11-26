日経225オプション2月限（26日日中） 5万2000円コール1330円
26日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は37枚だった。コールの合計出来高は24枚。コールの出来高トップは5万2000円の14枚（1330円）だった。プットのの合計出来高は13枚。プットの出来高トップは2万円の7枚（20円安28円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 28 65000
5 +17 69 62000
1 111 59000
14 1330 52000
3 1585 51000
37000 300 2
30000 115 -74 4
20000 28 -20 7
株探ニュース
