ÀÐ´Ý¹¬¿ÍÊÛ¸î»Î¡¡Î©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá¤Ç£Î£È£ËÅÞ´¤²ò¤Ë¡Ö¿Í¼Á»ÊË¡¤¬¤É¤ì¤À¤±°ÒÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¡×
¡¡¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤Ø¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿À¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö£Î£È£Ë¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×ÅÞ¼ó¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂåÍý¿Í¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥¢¥Ç¥£¡¼¥ìË¡Î§»öÌ³½ê¡×ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÀÐ´Ý¹¬¿Í»á¤¬£²£¶Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿Í¼Á»ÊË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡£¹Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï£²£¹Æü¤¬¸ûÎ±Ëþ´ü¤È¤Ê¤ë¡£ÀÐ´Ý»á¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤ë¤«¼áÊü¤µ¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËË¡Î§¾å¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£²£¹Æü¤¬ÅÚÍËÆü¤Ê¤Î¤Ç¼ÂÌ³Åª¤ËÁ°Æü¤Î£²£¸Æü¶âÍËÆü¤Ëµ¯ÁÊ¤â¤·¤¯¤Ï¼áÊü¤¬·è¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£µ¯ÁÊ¸å¤â¿ÈÊÁ¹´Â«¤Ï²ÄÇ½¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÀÐ´Ý»á¤Ï¿Í¼Á»ÊË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡ÖÎ©²Ö»á¤ä£Î£È£ËÅÞ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ°¤¡¢º®Íð¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÎ©²Ö»á¤ÎÂáÊá¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¡¢¿Í¼Á»ÊË¡¤¬¤É¤ì¤À¤±°ÒÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤¬¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Íý²ò¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡£Î©²Ö»á¤ÎÈ¯¿®¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÀÆÆ£¡Ê·ò°ìÏº»²±¡µÄ°÷¡Ë»á¡¢Àîºê¡Êµ®¹ÀÊÛ¸î»Î¡Ë»á¤¬Î¥ÅÞ¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÎ¥ÅÞÍ½Äê¡¢ÉÍÅÄ¡ÊÁï¸µ»²±¡µÄ°÷¡Ë»á¤â°ì»þ´ü¤ÏÎ¥ÅÞ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÈó¾ï¤Ë¤³¤Î°ìÅÀ¤À¤±¤ÇÏÃ¤¬Æ°¤¤¤¿¡£¹ñºÝÅª¤ËÆüËÜ¤¬ÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¼Á»ÊË¡¤Î¼ÂÂÖ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÏÈ¯¿®ÎÏ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤æ¤¨¤Ë¤½¤ì¤Ç¤â±Æ¶Á¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿ÈÊÁ¹´Â«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤¬¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ÈÄí¤âÎ¥º§¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Êø²õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï·º»ö¼ÂÌ³¾å¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤«¸«¤Æ¤¤¿¡£ÈÝÇ§¤È¤«ÌÛÈë¤ÏËÜÍè¡¢¿ÈÊÁ¹´Â«¤ÎÍ×·ï¤È¤·¤Æ¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ËË¡Î§¾å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤òÌµ»ë¤·¤¿±¿ÍÑ¤òÄ¹Ç¯¡¢ÆüËÜ¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥´¡¼¥ó¤Î»ö·ï¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Èó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¡£Ë¡Î§¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤¿·Á¤Ç¤¼¤ÒºÛÈ½½ê¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ç¤¢¤ì¡¢¿ÈÊÁ¹´Â«¤ÎÈ½ÃÇ¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£