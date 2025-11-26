歌手の浜崎あゆみ（47）が25日、Instagramを更新。移動中の姿を写した最新ショットを公開し、「目立つ〜！オーラ半端ない！」「サイボーグみたい！」など、様々な反響が寄せられている。

【映像】浜崎あゆみの息子たち&「サイボーグみたい！」な姿（複数カット）

2人の息子が公園の遊具で遊んでいる写真や、自宅に飾った巨大なクリスマスツリーをながめる姿など、プライベートの様子をInstagramで披露している浜崎。また、ステージに立つ写真や、公演後の無防備な姿など歌手としての姿も公開している。

「目立つ〜」「サイボーグみたい！」移動中の最新ショットが話題に

25日の投稿では、「ほっかむり氏、前から見た図」とつづり、頭や首周りをカバーするシャネルの防寒具にサングラス、マスクというスタイルで、カメラに向かい手を振る自撮り動画や、移動中の姿を公開した。

この投稿にファンからは、「オシャレすぎる姫！だいすき！」「完全装備でもオーラがすごいね！」「顔が出てないのにあゆって分かるし、可愛いのはなんで？」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）