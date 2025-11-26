オンオフ頼れる“この1足”！【ZARA】大人の洗練見え♡「優秀ローファー」

クラシカルで洗練された印象をコーデにプラスしてくれるローファーは、大人コーデにも合わせやすいシューズ。今回ピックアップする【ZARA（ザラ）】のローファーは、ディテールにこだわりが光る1足で、オンオフ問わず頼りになりそうです。足元からコーデのセンス格上げを狙えるかも。

厚底 × メタルディテールでモードな足元に

【ZARA】「厚底ローファー」\7,990（税込）

ラウンドトゥに、メタルディテールがアクセントのローファー。トレンド感のある約4.5cmのプラットフォームソールで、スタイルアップが狙えます。足元にさりげないアクセントをプラスしたい人におすすめ。秋冬はソックスを合わせて、クラシックカジュアルな着こなしを楽しんでみて。

クロコ調のツヤ感で大人の余裕を演出

【ZARA】「エンボスペニーローファー」\6,590（税込）

上品なエンボス加工が施されたペニーローファー。ソールの高さは約2.5cmと程よく、きちんと感のあるシルエットが魅力です。きれいめコーデにはもちろん、ジーンズを使ったカジュアルコーデに合わせて大人のこなれ感をプラスする着こなしもおすすめ。シンプルコーデに取り入れるだけで、センスよく仕上がりそうな優秀シューズです。

Writer：licca.M