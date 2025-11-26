西田有志、新たな“愛車”公開 新車価格2700万円超のイギリス“高級スポーツカー”
パリ五輪バレーボール日本代表の西田有志（25）が、26日までに自身と「アストンマーティン大阪」のインスタグラムを共同投稿。新たな“愛車”との2ショットを公開した。
【写真あり】西田有志、真っ白な新たな“愛車”＆真っ赤な前愛車の全貌
西田とアンバサダー契約を結ぶ同社は「アストンマーティン大阪は、プロバレーボール選手・西田有志選手へ、2台目の相棒として『VANTAGE』をセレクト」と投稿。新車価格2700万円を超える『アストンマーティン VANTAGE』を愛車にすることを伝えた。
続けて「F1の公式セーフティカーを務める新世代VANTAGE。研ぎ澄まされたハンドリングと圧倒的なパワー。ピュアスポーツの本質を極めた一台です」と同車を説明。「フィジカルも、メンタルも、常に“上を目指す”西田選手の姿勢と、VANTAGEの“走りへの集中”が重なり合う、新たなドライブがここから始まります」と西田との共通点を挙げた。そして同社は、「これからも、西田選手と共に挑戦を続けてまいります」と結んだ。
この投稿に「めちゃくちゃカッコ良くて似合ってます」「ヤンチャな男の子って感じでイイですね めちゃくちゃ似合う！」「赤の次は白 めちゃくちゃかっこいいです」などのコメントが寄せられている。
