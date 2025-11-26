元NHK武田真一アナ「不用意な発言したくてたまらない」 『あちこちオードリー』で意外な一面
きょう26日放送のテレビ東京系『あちこちオードリー』（後11：06）では、武田真一アナ＆岡野陽一＆村重杏奈が来店し、人気企画「自作自演占い」を届ける。
【写真】あちこちオードリー今後も豪華なラインアップ
元NHKの武田アナが初来店。「不用意な発言したくてたまらない」「マネージャーでもある妻に手厳しく怒られる」など、日テレ“朝の顔”の意外な一面が次々明らかになる。
プロデュースブランドが爆売れで絶好調、各方面から引っ張りだこの村重は「私は芸能界の太陽」「芸能界に陽キャを増やしたい」と宣言。気になる恋愛事情も明るみに。
岡野は「自分ほど浮気をしない人間はいない」と、クズ芸人の裏には、女性に対する強すぎる自制心（？）。実は不祥事を起こさない安全芸人という、知られざる一面も。
