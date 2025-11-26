『ばけばけ』トキ、リヨに付き合って外出することに 第44回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第44回が、27日に放送される。
前回は、トキ（高石あかり）のもとに錦織（吉沢亮）が訪ねてくる。錦織は知事（佐野史郎）にリヨ（北香那）がヘブン（トミー・バストウ）と恋仲にならないよう命じられ、そのサポートをトキに頼みに来たのだった。しかし、リヨにもヘブンとの恋の応援を頼まれていたトキは板挟みにあう。錦織とリヨ、どちらを手助けすればいいのか迷うトキ。そこにリヨがヘブンを求め訪ねてくる。
今回は、リヨ（北香那）をヘブン（トミー・バストウ）から遠ざけるため、トキ（高石あかり）はリヨに付き合って外出することに。リヨに連れられてきたのは、八重垣神社、恋占いの池だった。ヘブンとの恋がうまくいくよう恋占いに挑むリヨ。錦織（吉沢亮）から恋が上手くいかないよう頼まれたトキは、いい結果が出るように応援しつつ、悪い結果になるよう応援し、てんやわんや。リヨの恋占いの結果はどうなる？
