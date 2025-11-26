初単独ライブ、フェス出演…猛成長するB＆ZAI、ひと夏の挑戦に密着「僕ら、もう限界突破っすね！」
アイドルたちの舞台裏に密着する『連続ドキュメンタリー RIDE ON TIME』Season7では27日午後10時からジュニアグループ・B＆ZAIを特集。Episode 3「覚悟と責任」／Episode 4「運命の日」／Episode 5「挑戦の先にあるもの」と題して、初単独ライブの舞台裏や本番パフォーマンスを紹介。そして初の音楽フェスにも密着。“バンド未経験が半数”からひと夏で成長を遂げる。
【写真】グループではバンドマスターを務める矢花黎
メンバーの半数がバンド未経験ながら、アイドルとバンドの二刀流に挑む8人組・B＆ZAI。初ライブまで1ヶ月を切り、練習量はさらに増えていく。ヴァイオリン＆トランペットの稲葉通陽は急きょ追加されたパートを猛特訓し、「パートを用意してもらったからには“挑戦状”だなと」と前向きだ。また、キーボードの本高克樹（※高＝はしごだか）は“ある曲”の練習に注力。曲の披露にあたりボーカルの橋本涼から“うれしい提案”があったそうで…。
日々、絆を深めていくB＆ZAIにサックス＆ギターの菅田琳寧は「誰も停滞していない。皆が成長し続けている」と話す。そんななか、B＆ZAI初のオリジナル曲「First Beat」のデモ音源が届いた。ドラムスの川崎星輝（※崎＝たつさき）が「難しい（ドラムの）パートあった！」とうれしい悲鳴をあげると、隣にいたギターの鈴木悠仁が「どこ？教えて！」とハイテンション。バンドマスター兼ベースの矢花黎が「よし、（練習の）“数”を打つぞ」と皆をまとめ上げていく。通しリハーサルの日を迎えたB＆ZAIはどんなパフォーマンスを作り上げるのか。
番組では、メンバーたちが“思い出の場所”や“ゆかりの地”でインタビューに答える場面も。ギターの今野大輝は出身地の横浜で海を眺めながら「僕、雑誌とかテレビに出るのにすごく時間かかったんです。ずっと頑張っていました…」といい、今回の新グループ結成についての率直な心境を告白する。
矢花は自身が卒業した音楽大学を訪問。ロックやポップスにかけてきた半生を振り返るほか、グループ再編を受けて「“彼”から電話がかかってきた」というB＆ZAIメンバーの存在を明かす場面も。また、本高は、博士号取得を目指して現在通っている大学院へ。アイドルとは異なる道もありながら、彼がB＆ZAIにいることを選んだ理由とは。本高が「メンバー8人全員で初めて集まった日」を振り返るほか、「10年後の自分へ向けたメッセージ」を語り始める。
そうして迎えた6月。番組では、会場リハーサルの模様やライブ当日のパフォーマンスをロングボリュームで届ける。本番中、橋本が涙ながらに会場のファンへ伝えた言葉とは…。
次なる挑戦は、関西有数の音楽フェスへの出演だ。矢花は「フェスには憧れがありました。気合い入れないとヤバいですね！」と自らを鼓舞。菅田は「矢花さん、10年越しに夢がかなって良かった」と話し、本高も「盛り上がってくれ…！」と矢花のベーススキルに期待を込める。フェスへ向けた練習では鈴木が「『Love so sweet』難しい！何回も練習したい」と向上心を燃やし、「頼ってもらえるぐらいの人になりたい」という川崎は自分の意見を臆せず発表。
橋本は「僕ら、もう限界突破っすね！挑戦する機会をいただけて、かますしかない」と笑顔で話し、今野は演出面のアイデアを思いついて「フェスで“これ”をやっている人いないけど、B＆ZAIではできるメンバーが3人いるから…」と提案する一幕も。さらに、最年少の稲葉には「ちょっとオシャレになっちゃった」という変化が起きて…。「こんな楽しい夏ねぇぞ、マジで！」（橋本）。結成から半年、猛成長中のB＆ZAIのひと夏を描く。
