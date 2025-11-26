東京ディズニーランドに、「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート」の世界を楽しめるグッズが登場！

マーベル・スタジオのキャラクターたちが登場する「イッツ・ア・スモールワールド with グルート」にちなみ、グルートだけではなくさまざまなキャラクターが旅をする姿がデザインされたグッズになっています☆

東京ディズニーランド「イッツ・ア・スモールワールド with グルート」グッズ・お土産

発売日：2025年12月26日（金）

販売店舗：東京ディズニーランド「キングダム・トレジャー

※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります（状況によっては、予告なく延長・変更する場合があります）

詳しくは東京ディズニーリゾート®・オフィシャルウェブサイトをご確認ください

ボールペン

価格：1,500円

元気いっぱいなグルートのチャームが付いたボールペン。

ステッカーセット

価格：800円

かわいいタッチで描かれたマーベルヒーローたちのステッカー。

デコレーションマグネット

価格：1,300円

船に乗って旅をするグルートのデコレーションマグネット。

ピンバッジ

価格：1,300円

世界中を旅するマーベルヒーローたちのピンバッジ。

全12種類のうちどれか1つ入り（ブラインド仕様）

ピンバッジセット

価格：7,800円

全12種のピンバッジが揃ったセット。

フィギュア

価格：2,300円

「イッツ・ア・スモールワールド with グルート」の名シーンがフィギュアに！

全4種類のうちどれか1つ入り（ブラインド仕様）

フィギュアセット

価格：9,200円

フィギュア全4種が一度に揃うセット。

ディズニー・ビークル・コレクション〈トミカ〉

価格：1,800円

「イッツ・ア・スモールワールド with グルート」の雰囲気そのままのディズニー・ビークル・コレクション〈トミカ〉。

桜の模様がおしゃれ☆

キーチェーン

価格：1,400円

「イッツ・ア・スモールワールド with グルート」のキービジュアルがキーチェーンに！

キャプテン・マーベルとワスプは揺れるチャームになっています☆

バッグチャームケース付

価格：1,400円

ぷっくりした素材感がかわいいバッグチャーム。

ぬいぐるみチャーム

価格：1,500円

世界旅行を楽しむグルートのぬいぐるみチャーム。

全5種類のうちどれか1つ入り（ブラインド仕様）

ぬいぐるみチャームセット

価格：7,500円

全5種が揃ったセット。

ぬいぐるみバッジ（グルート）

価格：2,200円

グルートのぬいぐるみバッジ。

ぬいぐるみバッジ（ロケット）

価格：2,200円

ロケットデザインのぬいぐるみバッジ。

グルートと一緒に持ち歩きたいグッズです。

トレーナー

価格：5,500円

おしゃれな白のトレーナー。

胸元の文字もおしゃれ！

背面には「イッツ・ア・スモールワールド with グルート」のロゴ入りです。

カチューシャ（イッツ・ア・スモールワールドモチーフ）

価格：2,200円

「イッツ・ア・スモールワールド with グルート」デザインのカチューシャ。

鮮やかなパープルに、スター・ロード、ロケット、ドクター・ストレンジも！

カチューシャ（グルート）

価格：2,400円

グルートがちょこんとのったカチューシャ。

ショルダーバッグ

価格：3,600円

トランクモチーフのショルダーバッグ。

グルートのぬいぐるみチャームを入れるとかわいい☆

きんちゃく

価格：900円

世界中のいろんな風景をみられる巾着。

キャラクター総柄がかわいい☆

ショッピングバッグ

価格：2,300円

折りたたんで収納できる便利なバッグ。

レジャーシート

価格：1,000円

アトラクション風景が一面に描かれたレジャーシート。

屋外レジャーに映えるデザイン。

フェイスタオル

価格：2,000円

細長いフェイスタオルにキャラクターが勢ぞろい！

日常使いにもおすすめ。

ウォッシュタオル

価格：1,200円

コンパクトなサイズで使いやすいウォッシュタオル。

キャラクター総柄のポップなデザインです。

マグカップ

価格：2,400円

立体のグルートが取っ手に付いたマグカップ。

両面で異なるデザインが楽しめます。

クッション

価格：3,600円

丸型クッション。

「イッツ・ア・スモールワールド with グルート」のロゴとキャラクターが鮮やかに描かれています。

マーベルキャラクターも一緒に世界旅行！

東京ディズニーランド「イッツ・ア・スモールワールド with グルート」グッズ・お土産の紹介でした。

※画像は、すべてイメージです 価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります

©Disney

©2025 MARVEL

