アニメの世界には、個性豊かで魅力的なキャラクターがたくさん登場する。もしそんなキャラたちが「メイドカフェ」で働いていたら…。株式会社NEXERはこのほど、秋葉原のメイドカフェMAID MADEと共同でアニメ好き500人を対象に実施した「メイドカフェで働いていたら通いたいキャラクター」についてのアンケート結果を公表した。



【調査結果】メイドカフェで働いていたら通いそうなキャラばかり

3位は「アーニャ（スパイファミリー）」（29票）が入った。主な意見として「似合うから」（30代・女性）、「見た目が可愛らしいので癒されそうだから」（30代・女性）、「ギャップ萌えしそう」（60代・女性）などがあった。



2位は「峰不二子（ルパン三世）」（30票）がランクイン。「メイド服がかっこよくてトークも上手そうでした」（40代・女性）、「スタイル抜群で居るだけで目の保養になるから」（50代・男性）、「世間でイメージされる雰囲気とは異なるので面白いと思う」（50代・男性）などの声が寄せられた。



圧倒的1位には「ラム（うる星やつら）」（55票）が輝いた。主な理由として「昔からの憧れキャラなので」（40代・女性）、「最初に思い浮かびました。鉄板だと思います」（40代・男性）「天真爛漫なキャラが向いている」（50代・男性）などが挙がった。



4位は「ナミ（ONE PIECE）」（28票）、5位は「綾波レイ（新世紀エヴァンゲリオン）」（26票）だった。



（よろず～ニュース調査班）