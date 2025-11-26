「今日好き」永瀬さら、肩出しコーデで“人生初”紅葉満喫「彼女感凄い」「デコルテ綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/11/26】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた永瀬さらが11月25日、自身のInstagramを更新。肩出しトップスで紅葉を満喫している写真を公開し、話題となっている。
【写真】「今日好き」参加JK「デコルテ綺麗」彼女感あふれるオフショルニット姿
永瀬は「人生初めていちょう並木来た〜」とつづり、紅葉した銀杏並木での写真を投稿。オフショルダーの白いニットトップスを着用し、銀杏の葉を持ったショットを公開した。
この投稿にファンからは「デコルテ綺麗」「めっちゃ可愛い」「オシャレ天使」「彼女感すごい」「銀杏がよく似合いますね」といった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。永瀬は「マクタン編」に参加し、現在放送中の「チュンチョン編」にも継続参加している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」参加JK「デコルテ綺麗」彼女感あふれるオフショルニット姿
◆永瀬さら、“人生初”体験を報告
永瀬は「人生初めていちょう並木来た〜」とつづり、紅葉した銀杏並木での写真を投稿。オフショルダーの白いニットトップスを着用し、銀杏の葉を持ったショットを公開した。
◆永瀬さらの投稿に反響
この投稿にファンからは「デコルテ綺麗」「めっちゃ可愛い」「オシャレ天使」「彼女感すごい」「銀杏がよく似合いますね」といった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。永瀬は「マクタン編」に参加し、現在放送中の「チュンチョン編」にも継続参加している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】