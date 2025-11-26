丸高愛実、手料理7品並んだ食卓に反響「品数いっぱいで美味しそう」「忙しいのにすごい」
【モデルプレス＝2025/11/26】タレントの丸高愛実が11月25日、自身のInstagramを更新。手料理と子供たちの反応を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】サッカー元日本代表の35歳妻「栄養バランスもバッチリ」7品並んだ豪華食卓
丸高は「＃丸高ごはん」とハッシュタグをつけ、唐揚げ、味噌きゅうり、人参と蓮根の金平、カリフラワーのガーリックマヨ炒め、ネギのナムル、里芋の煮物、ワカメと玉ねぎの味噌汁と、7品が乗った豪華な食卓を公開。「何が美味しかったー？と長女と二女に聞いたら きゅうりー！ ねぎのやつー！」「期待してたのと違う 唐揚げは…？」 と娘たちとのほほえましい一コマを紹介した。
この投稿に、ファンからは「品数いっぱいで美味しそう」「忙しいのにすごい」「娘ちゃんたちチョイスが渋い」「栄養バランスもバッチリ」などと反響が寄せられている。
丸高は、2016年にサッカー元日本代表の柿谷曜一朗と結婚し、2018年11月に第1子となる長女、2021年6月に第2子となる次女を出産。2024年8月には、第3子となる長男の誕生を報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆丸高愛実、手料理を公開
◆丸高愛実の投稿に反響
