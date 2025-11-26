今井達也に「勧めるMLBの3球団」米記者が“打倒ドジャース”へ提案「大きな話題と強いライバル関係が生まれる」

米記者が今井に打倒ドジャースに向けた移籍先の候補3球団を挙げた(C)Getty Images

西武からポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指している今井達也について、米メディア『ClutchPoints』は「ドジャースを倒すために、タツヤ・イマイに契約するように勧めるMLBの3球団」と題した記事を掲載した。

今井は11月24日のテレビ朝日系『報道ステーション』にVTR出演し、自身が希望する移籍先について、日本人選手のいない球団を挙げた。さらに、ドジャースについては「倒したいですね」と発言したことは、「MLB界全体で大きな注目を集めた」と同メディアは伝えた。

米番組『MLB Network』のジョン・モロシ記者は、今井に勧めたい球団として「ワールドシリーズでドジャースを破る寸前までいったブルージェイズ、またはドジャースの最も近い地区のライバルであるジャイアンツかパドレスだ」と話したという。

同記者は「ドジャースに立ち向かい、メジャーリーグの頂点における彼らの支配を終わらせる道を見つける男として、この大胆な新境地を確立するだろう」と私見を述べている。