フェンシングの女子サーブルで日本勢初の年間女王となった江村美咲（立飛ホールディングス）が２６日、日本協会を通じてコメントを発表。２２日には国際連盟の総会で表彰され「年間王者としてこの経験ができたことを光栄に思います。日頃から支えてくださる皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。もう次のシーズンも始まっており、新たな目標も決まっているので、より高みを目指して精進してまいります」とした。

昨夏パリ五輪は団体で銅メダルの江村は、２０２４―２５シーズンでグランプリ大会Ｖ、Ｗ杯２大会を制するなど強さを発揮。個人では、男子エペの見延和靖以来２人目、サーブルでは日本勢初の年間王者にとなった。

また男子エペは、団体で２季連続３度目の年間王者に。パリ五輪は個人と団体で銀メダルを獲得し、今季は世界選手権（８月）で個人、団体２冠のエース・加納虹輝（ＪＡＬ）は協会を通じて「今年も日本の男子エペが世界一だと証明できて、大変嬉（うれ）しく思います。今後も進化を止めることなく、挑戦者の気持ちで戦っていきたいと思います」とコメントした。パリでは金２つを含む計５個のメダルを獲得した日本フェンシングが、今季も躍動した。