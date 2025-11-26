日本弁護士連合会に人権救済の申し立てを行っている国分太一さんが26日、都内で開いた会見について、日本テレビがコメントを発表しました。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

本件につきましては、従来から申し上げているとおり、「コンプライアンス違反行為があった」ということ以上に公にできることはございません。会見で国分太一氏は「答え合わせがしたい」と述べていましたが、ヒアリングで国分氏が自ら話された内容だけでもコンプライアンス違反に該当し、「青少年に見てもらいたい番組」に選定されている「ザ!鉄腕!DASH!!」を降板していただくことを即断せざるをえないものでした。

当社は一貫して関係者の保護を第一に対応しており、何よりも関係者が自分の身元を特定され、“二次加害”がもたらされることに強い恐怖を感じております。その観点から「答え合わせ」は難しいと考えております。報道各社におかれましてもこうした事情を深く理解し、報道していただきますようお願い申し上げます。

また、従来から申し上げているとおり、当社は国分氏との面会等について門戸を閉ざしているわけではありません。国分氏の代理人が当社とのやりとり等について、一方的な情報を流布するなど、代理人の言動に不信感を覚えざるを得ない状況下では難しいと考えておりますが、弊社社長福田としても、「時期がきたら国分氏の話を伺いたいし、自分の気持ちをお話しできればと思っている」と述べています。