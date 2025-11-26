ゲームしたいけど…バカリズム、多忙すぎて「もう…足りない、時間が」
タレントのバカリズム（49歳）が、11月24日に放送されたバラエティ番組「バカリゲム」（フジテレビ系）に出演。ゲームをしたいものの、多忙すぎて「もう…足りない、時間が」と語った。
バカリズムが仲の良い友だちとゲームをする同番組。「いや〜なかなかね、ゲームする時間がね、なくて。新しいの全然始められてないんですよね。ちょっと合間見つけてやるって言ったら、パワプロの『栄冠ナイン』かな。『栄冠ナイン』をもうずっとやってるから。それを空き時間にちょっとやるか、あとは昔やっていた『ヒットマン』っていう暗殺ゲーム。昔、始末したヤツをもう一回始末し直すっていう（笑）」と、いまや売れっ子脚本家でもあるゆえに、多忙でゲームをする時間がないと話す。
そして「新しいゲームを始めるの、結構…ちゃんと時間が欲しいんですよ。今回のね（番組で取り上げる）『メタルギアソリッド』、オレね、シリーズ全部やってるんですよ。んで、（最新作も）やりたいんですけど、これやるにはまず1回目、初回一晩欲しいんですよね。その初回一晩がちょっとね、なかなか獲得できないからね。だからきょうこれ（番組で）できるの嬉しいというか。もう…足りない、時間が。2〜3個締め切り飛ばさないと無理ですね、もうね（笑）」と笑った。
