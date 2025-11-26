BLACKPINK¡¦¥¸¥§¥Ë¡¼¡¢Ææ¤âÂ¿¤¤¡È¥ÉÇÉ¼ê¤ÊÎø°¦Ê×Îò¡É¤ò¸ì¤ë¤«¡¡Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£½Ð±é¤Ë´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤ë¥ï¥±
BLACKPINK¤Î¥¸¥§¥Ë¡¼¤¬TVING¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¾è¤ê´¹¤¨Îø°¦4¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢Èà½÷¤Î²áµî¤ÎÎø°¦¤Ë¤â²þ¤á¤Æ´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¸¥§¥Ë¡¼¤ÈBTS¡¦V¡¢¡È¥¥¹¼Ì¿¿¡É¤¬Î®½Ð¡©
11·î26Æü¡¢TVING¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥¸¥§¥Ë¡¼¤µ¤ó¤¬¡Ø¾è¤ê´¹¤¨Îø°¦4¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¡£»£±Æ´ØÏ¢¤Î¾ÜºÙ¤ÊÆüÄø¤Ï¤ªÅÁ¤¨¤¬Æñ¤·¤¤ÅÀ¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ø¾è¤ê´¹¤¨Îø°¦¡Ù¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤ÇÊÌ¤ì¤¿¿ôÁÈ¤Î¸µ¥«¥Ã¥×¥ë¤¬Æ±¤¸²È¤Ç¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÎø¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¤è¤ê¤òÌá¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¿Íµ¤¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ç¡¢ÆüËÜÈÇ¤È¤·¤Æ¡Ø¥é¥Ö ¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ë¥¸¥§¥Ë¡¼¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥¸¥§¥Ë¡¼¤¬¼«¿È¤ÎÎø°¦·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤Î¤«¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¸¥§¥Ë¡¼¤ËÉâ¾å¤·¤¿Ç®°¦Àâ¤Ï¡¢¡ÈÄ¶¹ë²Ú¡É¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ªÁê¼ê¤È¤Î¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤À¤«¤é¤À¡£
¤Þ¤º¥¸¥§¥Ë¡¼¤Ï2019Ç¯1·î¡¢EXO¤Î¥«¥¤¤ÈÇ®°¦Àâ¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¡¢¸òºÝ¤òÇ§¤á¤¿¡£Åö»þ¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Ç¥£¥¹¥Ñ¥Ã¥Á¡Ù¤¬2¿Í¤Î¥Ç¡¼¥È¥·¡¼¥ó¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥«¥¤¤Î½êÂ°»öÌ³½êSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡Ö¹¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£
¤·¤«¤·Ä¹¤¯¤ÏÂ³¤«¤º¡¢ÊóÆ»¤«¤é¤ï¤º¤«1¥«·î¤ÇÇË¶É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2ÈÖÌÜ¤ÎÇ®°¦Àâ¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢Æ±¤¸½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤À¤Ã¤¿BIGBANG¤ÎG-DRAGON¤À¡£2022Ç¯1·î¤ËÇ®°¦Àâ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢2¿Í¤ÎÅö»þ¤Î½êÂ°»öÌ³½êYG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ñ¼Ò¤Î³ÎÇ§¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¤À¤±È¯É½¤·¡¢ÈÝÄê¤â¹ÎÄê¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÈÝÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¿¿µ¶¤ÏÉÔÌÀ¤Î¤Þ¤Þ¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢G-DRAGON¤ÏÇ®°¦Àâ¤ËÂÐ¤·¤ÆÛ£Ëæ¤Ë¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆÈ¼«¤Î¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£2016Ç¯12·î¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥é¥¸¥ª¥¹¥¿¡¼¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¡ÖÎø°¦¤òÇ§¤á¤ë¤«Ç§¤á¤Ê¤¤¤«¤Ï¸Ä¿Í¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤¬¡¢½÷À¤Î¤Û¤¦¤ËÈï³²¤¬¤¤¤¯¤È»×¤¦¡£½÷À¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¤¿¤Ï¤º¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ2022Ç¯5·î¡¢º£ÅÙ¤ÏBTS¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢V¤È¤ÎÇ®°¦Àâ¤¬Éâ¾å¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤¬ºÑ½£Åç¤Ç¥Ç¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤È¤µ¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ä¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¼Ì¿¿¤¬¼¡¡¹¤ÈÎ®½Ð¤·¤ÆÂç¤¤Ê¥¤¥·¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¥¸¥§¥Ë¡¼¤ÈV¤ÎÇ®°¦Àâ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Î¾¼Ô¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¤ò´Ó¤Â³¤±¤¿¡£¡ÖÄÀÌÛ¤³¤½¹ÎÄê¤Î¾Úµò¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸ø¼°¤Ë¸òºÝ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
YG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÏÆ±Ç¯10·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥§¥Ë¡¼¤Î¸Ä¿Í¼Ì¿¿¤ÎºÇ½é¤ÎÎ®ÉÛ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÜºº¤ò·Ù»¡¤ËÀµ¼°°ÍÍê¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤ËÎ®ÉÛ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤È´Ø·¸¤Ê¤¯ÉÔË¡¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£¤³¤ì¤ò¶¦Í¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï2¼¡²Ã³²¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËË¡Åª½èÈ³ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌµÊ¬ÊÌ¤Ê¶¦Í¹Ô°Ù¤ò¹µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢2023Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¤Ç¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë2¿Í¤ÎÆ°²è¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â»öÌ³½ê¤¬È¿±þ¤ò¸«¤»¤º¡¢¿¿Áê¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£2023Ç¯12·î¡¢°ìÉô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥¸¥§¥Ë¡¼¤ÈV¤¬ÇË¶É¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¡¢°Ê¹ß¤Ï2¿Í¤ÎÇ®°¦¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤Ï¤Ê¤¤¡£
¸ø¼°¤ËÇ§¤á¤¿¤Î¤ÏEXO¡¦¥«¥¤¤È¤ÎÎø°¦¤Î¤ß¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±½¤µ¤ì¤¿Áê¼ê¤Ï¡È¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¡É¤Î´é¤Ö¤ì¤Ð¤«¤ê¤À¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤À¤«¤é¤³¤½¸ì¤ì¤ëÎø°¦·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ø¾è¤ê´¹¤¨Îø°¦4¡Ù¤¬º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤ÊÍýÍ³¤À¡£
¡þ¥¸¥§¥Ë¡¼ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1996Ç¯1·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2016Ç¯8·î¤ËBLACKPINK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¥µ¥Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¡£2018Ç¯¤Ë¡ØSOLO¡Ù¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥·¥ã¥Í¥ë¡×¤Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¤É¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÆñ¤Ê¤¯Ãå¤³¤Ê¤·¡¢¡ÖÂ¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯12·î¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½ê¡ÖODD ATELIER¡ÊOA¡Ë¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£