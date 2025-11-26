2児の母・菊地亜美、仕事帰りの“ゆるっと”ママコーデを披露 大ぶりトップス×ロングスカートできちんと感とリラックス感を演出
タレントの菊地亜美（35）が25日、自身のインスタグラムを更新。多忙な仕事の合間に見せる、リラックス感あふれる“ママコーデ”を披露した。
【写真】大ぶりトップス×ロングスカートで決めた菊地亜美の「仕事帰りのゆるっとコーデ」
菊地は「仕事帰りのゆるっとコーデ」と題し、象のイラストがポイントの黒のトップスに、グレーのロングスカート、黒い靴を合わせたモノトーン基調のカジュアルなスタイルでポーズを決めた写真をアップ。
「#ootd #outfit #ママコーデ #ママファッション」のハッシュタグとともに、飾らない日常のファッションを公開した。
菊地は、2018年に一般男性と結婚。20年8月に第1子女児（5）の出産を報告し、今年3月に第2子女児（0）の出産を発表した。
