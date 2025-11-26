◇NBAカップ第3戦 レイカーズ135−118クリッパーズ（2025年11月25日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

レイカーズの八村塁（27）が25日（日本時間26日）の本拠地クリッパーズ戦で先発出場。得意の3Pシュートや豪快なワンハンドダンクを叩き込んだ。2戦連続2桁得点となる13得点3リバウンドをマーク。チームもルカ・ドンチッチの大活躍で5連勝を飾った。そしてNBAカップでは3連勝を飾って、決勝トーナメント進出を決めた。

「僕たちは本当にいい試合ができたと思う。相手に多くのシュートを浴びせることが出来た」

大活躍を見せたドンチッチは安どの表情を見せた。

前半からドンチッチが大暴れ。前半終了時点で32得点を記録。後半もチームをけん引して43得点13アシスト9リバウンドのトリプルダブル級の大活躍でチームの5連勝に貢献。チームもNBAカップ決勝トーナメント進出を決めた。

しかし最終Q終盤には、クリッパーズのクリス・ダンと一触即発に。そこで守ってくれたのは、チームメートのジャクソン・ヘイズだった。

「彼には“支えてくれてありがとう”と伝えました。みんなで助け合いながら支え合っている」と感謝した上で、テクニカルファールを受けたヘイズが払うべき罰金をドンチッチ自身が払うことも明かした。

「状況を作った原因は自分にあるからね。だから彼の罰金は支払うつもりだよ」と言及した。

NBAカップは特別なコートで試合が実施される。しかしドンチッチは「新しいコートだから少し難しいところもあった。とても滑りやすいので、調整してほしい」とチーム側に要求した。