２６日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比５．８４ポイント（０．１５％）安の３８６４．１８ポイントと３日ぶりに反落した。

新規材料に乏しい中で売りが先行する流れ。中国指標の発表を前に、買いが手控えられている。中国では２７日に１０月の工業企業利益、３０日に１１月の製造業ＰＭＩと非製造業ＰＭＩが公表される予定。製造業ＰＭＩについては、前月の４９．０から４９．２にやや上向くとの予想だが、依然として景況判断の５０を下回ることとなる。内容を見極めたいとするムードも漂った。もっとも、下値を叩くような売りはみられない。政策に対する期待感が相場を下支えしている。中国では、２０２６年の経済政策を決める中央経済工作会議は１２月中旬に開催される見通しだ。（亜州リサーチ編集部）

時価総額の大きい銀行・保険株が下げを主導。中国工商銀行（６０１３９８／ＳＨ）と中国銀行（６０１９８８／ＳＨ）がそろって１．８％安、中国農業銀行（６０１２８８／ＳＨ）が１．６％安、中国人民保険集団（６０１３１９／ＳＨ）が１．２％安、中国人寿保険（６０１６２８／ＳＨ）が１．１％安で引けた。

軍需産業株も安い。弾薬・ロケットの長城軍工（６０１６０６／ＳＨ）が８．０％、軍用電子機器の中国海防（６００７６４／ＳＨ）が５．６％、航空機開発・製造・販売の中航瀋飛（６００７６０／ＳＨ）が３．３％、航空宇宙製品の江西洪都航空工業（６００３１６／ＳＨ）が２．６％、衛星開発・運用の中国衛星（６００１１８／ＳＨ）が２．１％ずつ下落した。資源・素材株、公益株なども売られている。

半面、ハイテク株はしっかり。半導体製造装置の瑞芯微（６０３８９３／ＳＨ）が４．２％、産業向けＩｏＴ事業の富士康工業互聯網（６０１１３８／ＳＨ）が４．１％、銅張積層板メーカー世界大手の広東生益科技（６００１８３／ＳＨ）と通信機器・ＩＣ設計の上海貝嶺（６００１７１／ＳＨ）がそろって３．４％、フラッシュメモリー中国大手の北京兆易創新科技（６０３９８６／ＳＨ）が３．１％ずつ上昇した。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、ＡＩチップの中科寒武紀科技（カンブリコン・テクノロジーズ：６８８２５６／ＳＨ）が４．３％高。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は１．０％逆行高した。そのほか医薬株、自動車株、不動産株も買われている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．６９ポイント（０．２７％）安の２５１．８１ポイント、深センＢ株指数が２．８６ポイント（０．２２％）安の１２８９．４６ポイントで終了した。

