新潟県内でもインフルエンザの感染が広がっています。11月26日時点で、休校や学級閉鎖となっている学校が相次いでいます。



日本学校保健会のデータによりますと26日午後3時現在、県内でインフルエンザにより休校となっているのは10校、学年閉鎖や学級閉鎖など合わせて400クラスとなっています。県教育庁保健体育課によると最近、増加してきているということです。





県が20日に発表した直近1週間の1定点医療機関あたりの患者報告数は24.53人となり、前週11.20人の約2.2倍、2週前と比べますと約6倍になっていて、保健所別では警報基準の30人を超えているエリアもあります。26日に市内の2学校の臨時休校を発表した燕市によりますと、大関小学校と分水中学校で26日から28日の3日間を臨時休校としました。大関小学校では、全校児童の約4割にあたる43人が、分水中学でも全校の4割にあたる122人が欠席しているといいます（25日現在）。3連休前に学級閉鎖しているクラスがあったということですが、3連休明けに増加してきたということです。ことしは全国的にもインフルエンザの流行が早いとされ、県内でも感染が拡大してきているとみられ、県は、具合が悪い、症状があるときは外出を控えるほか、うがいや手洗い、マスク着用、室内の湿度を50～60％に保つなど基本的な感染対策の徹底を呼びかけています。