三田寛子、高校生からの大親友の結婚式に参列 ドレスの“結婚式コーデ”で笑顔「可愛い」「お二人共に可愛らしくて美しいです」
歌舞伎俳優の八代目・中村芝翫（60）の妻でタレントの三田寛子（59）が、26日までに自身のインスタグラムを更新。高校時代からの大親友の結婚式に参列したことを報告した。
【写真】「お二人共に可愛らしくて美しいです」ドレスの“結婚式コーデ”でニッコリ笑顔の三田寛子
三田は「高校時代からの大親友がついに運命の人と出会い結婚しました」「最高のパートナーに出会えたこと」「本当にうれしいです」と感動をつづり、純白の花嫁姿のフラメンコ舞踊家・振付家の親友と、花柄のワンピースに身を包んだ三田がハグをする仲良しショットをアップ。
ほかにも結婚式の様子を写真や動画で公開し、「感動の涙が止まらない私たち友人席」「お二人とご家族の笑顔を見ているだけで」「幸せな気持ちになります」「『いい夫婦の日』に心からおめでとう」「末永くお幸せに」と、親友の門出を心から祝福した。
この心温まる投稿に対し、コメント欄には「可愛い」「お二人共に可愛らしくて美しいです」「女神同士の親友のよう」「なんて素敵なことだろう」「離れてもかわらず友だちを大切にする姿勢 間違いなく素敵」など、長年の友情と美しさを称賛する声が多数寄せられている。
