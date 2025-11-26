日本テレビ、夕方ニュース『news every.』国分太一の会見をトップニュースで伝える
日本テレビ『news every.』（月〜金 後3：50）は26日、元TOKIO・国分太一の記者会見をトップニュースで伝えた。
【写真】5月放送の『DASH!!』では…72日の苦労が水の泡になる“ピンチ”に直面していた国分太一
冒頭「まずはトップニュースです」に続き、「国分太一さんの番組降板を決定した日本テレビの対応をめぐり、日本弁護士連合会に、人権救済の申し立てを行っている国分さんがきょう、都内で会見を開き、現在の心境を語ったうえ、関係者らに謝罪しました」と報じ、会見映像を放送した。
国分をめぐっては今年6月、日本テレビがコンプライアンス上の問題行為が複数あったことを確認したとし、『ザ！鉄腕！DASH!!』の降板を発表。その理由について福田博之社長は「プライバシー保護の観点からお伝えできない」と会見で説明した。その後、国分は無期限活動休止、またグループの解散が発表されていた。
日本テレビによると、番組降板については「新任からのあいさつ」という形で国分に来社してもらったという。「担当社員と弁護士が名乗って、目的・趣旨をご説明し、国分氏の了承を得てからヒアリングを行いました。事前に国分氏にヒアリングをする旨をお伝えすれば、関係者への接触など不測の影響が考えられたためこのような形をとりました」としている。
【写真】5月放送の『DASH!!』では…72日の苦労が水の泡になる“ピンチ”に直面していた国分太一
冒頭「まずはトップニュースです」に続き、「国分太一さんの番組降板を決定した日本テレビの対応をめぐり、日本弁護士連合会に、人権救済の申し立てを行っている国分さんがきょう、都内で会見を開き、現在の心境を語ったうえ、関係者らに謝罪しました」と報じ、会見映像を放送した。
日本テレビによると、番組降板については「新任からのあいさつ」という形で国分に来社してもらったという。「担当社員と弁護士が名乗って、目的・趣旨をご説明し、国分氏の了承を得てからヒアリングを行いました。事前に国分氏にヒアリングをする旨をお伝えすれば、関係者への接触など不測の影響が考えられたためこのような形をとりました」としている。