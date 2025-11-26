タレントの菊地亜美（35）が26日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にVTR出演。ママ友だという超人気女優からのLINEについて語った。

この日のゲストは女優の北川景子と田中麗奈。番組では2児の母である北川をよく知る人物として、同じく2児の母である菊地に事前取材を行った。

VTRで登場した菊地は仲良くなったきっかけについては、番組で共演した際に北川から声をかけられ、「同じ時期に出産されたの見てました〜」などと話しかけられと回顧した。

プライベートでの交流については「LINEでのやり取りとか」と菊地。「話すきっかけとかが、全部こっちが気を使わないような言葉なんです」と北川の気さくな人柄に触れた。

「一番最初に話したLINEの内容、今でも覚えているんですけど」と言い、内容は「今の時期、子供に下着何着させてる？」だったと告白した。

「それってママ友としゃべりたかった内容を、景子さんから送ってくれたんです」とし、「それからもう止まらなかったです、LINE」と驚きの事実を明かした。

その後も「子供たち夜ごはんどう？」「全然食べなくなったよね！！」などといったLINEが送られてきたと語り、「話す内容が、ただのママ友なんで。“とりあえず寝かしつけするね”って、“終わった後にまたLINEで合流”みたいな。1回のLINEが凄く長くて」と笑ってみせた。