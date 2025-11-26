国分太一さんの番組降板を決定した日本テレビの対応をめぐり、日本弁護士連合会に人権救済の申し立てを行っている国分さんが26日、都内で会見を開き、現在の心境を語ったうえ、関係者らに謝罪しました。

■関係者らに謝罪…国分さん会見

国分太一さん（51）

「自らとった行動により傷つけてしまった当事者の方に、遅くなりましたが、また直接ではなくこのような形になり、大変恐縮ではありますが、心からおわびの気持ちをお伝えさせてください」

「このような事態に至った原因は、自分自身が置かれている状況や立場への自覚が足りなかったことにあると痛感するに至りました。正直、長年の活動の中、立場と環境にあぐらをかいていた部分があったのだと思います。6月に行われた突然の聞き取りからその場で伝えられた番組降板。その直後から連続して起こったさまざまなできごとに私の心はついていけませんでした」

国分太一さん（51）

「私のとったどの行動がコンプライアンス違反とされたのか、答え合わせもできないままに自分自身のとりまく環境変化の早さに心がついていかず、後悔・孤立・絶望とネガティブな感情に押しつぶされ、自らをコントロールすることが難しくなりました」

「そうした事柄も全てひっくるめて答え合わせをさせていただき事実を知り、本件と関係者にきちんと向き合いたい気持ちから、菰田弁護士に日本テレビさんと協議を続けていただきましたが、こちらのお願いを何一つかなわずきょうに至っています。私は身動きができず世の中から取り残されてしまいました。こうした事態を少しでも前に進めようと、人権救済申し立ての手段を選びました」

「ずっとお世話になってきた日本テレビさんには、おわびを申し上げたいという思い。当事者の方には謝罪をさせていただけるのであれば、どういう形を取るのがいいのか、本事案に関することの答え合わせ、対外説明をできる説明責任がしっかりできるように、協議していきたい気持ちは今も変わらない。対立する気持ちは全くありませんので、なんとかこの思いを分かっていただけたらと思っております」

「メンバーにはきのう『会見やります』と伝えました。メンバーからは『今の思いをしっかり伝えてきてください』とあたたかい言葉をいただきました」

――思い当たること＝コンプライアンス違反と考える？

国分太一さん（51）

「菰田弁護士・ほかの弁護士さんにご意見を伺いました。ハラスメントに該当し得る行為とご意見をいただきましたので、反省を繰り返している。外部専門家のコンプライアンス研修を受けさせていただきました。立場と環境にあぐらをかいていた。時代のアップデートをあまりしてこなかったことを痛感しました」

■ヒアリングの経緯…日本テレビが説明

国分さんをめぐっては、過去にコンプライアンス上の問題行為が複数あったことが確認されたとして、今年6月、日本テレビが番組降板を決定しました。

国分さん側は、コンプライアンス違反の具体的な事実について日本テレビ側が明らかにしておらず、対外的な説明や謝罪をすることができないままバッシング報道にさらされ、国分さんや家族の人権が侵害されたなどとして、先月23日、日本弁護士連合会に人権救済の申し立てを行っていました。

国分さんは26日の会見で、「自らとった行動により傷つけた当事者に心からおわびさせてください」と謝罪し、番組関係者やスポンサー、ファンなどにも謝罪しました。

そのうえで、「日本テレビと対立する気持ちはなく、対外的な説明責任を果たせるよう協議していきたい気持ちは今も変わらない」と述べました。

また今後の活動については、「まだ、私自身の今後の身の振り方については全く考えられません」と話しました。

国分さんへのヒアリングの経緯について、日本テレビは、「新任からの挨拶ということで来社していただき、挨拶の後、担当社員と弁護士が名乗って目的・趣旨をご説明し、国分氏の了承を得てからヒアリングを行いました。事前に国分氏にヒアリングをする旨お伝えすれば、関係者への接触など不測の影響が考えられたため、このような形をとりました」としています。