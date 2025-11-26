フリージャーナリストの浜田敬子氏が26日放送のテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演し、高市早苗首相の台湾有事を巡る発言に関する報道や国民の反応について危機感を示した。

高市首相が7日の衆院予算委員会で「台湾有事は存立危機事態になり得る」と答弁したことを受けて日中関係は緊張の度合いを増しているが、高市内閣は世論調査では高い支持率をキープ。番組では毎日新聞が今月22、23日に実施した調査で、高市首相の答弁に「問題があったとは思わない」を選んだ人が50％で「問題があったと思う」は25％にとどまった結果だったことを伝えた。

浜田氏は「世論調査の数字が独り歩きしないようにしないといけないと思っているのは…そもそも聞き方として存立危機事態というものとか、別の調査でも集団的自衛権を行使することに対して肯定的な意見が48％という数字がありますけど、みんな分かってるのかな？と思うんですよね」と問題提起。

「前提として“存立危機事態とはこういうことですよ”と、交戦状態になるということですよね。集団的自衛権行使もそうですね」と存立危機事態、集団的自衛権行使について説明し、「それでも賛成するのか、肯定的にとらえるのかという形で、きちんと前提を整理して（世論調査で）聞くということも必要。じゃないと問題があったとは思わない50％とか肯定している48％という数字だけが独り歩きしてしまうというのを危惧している」と調査をするメディア側へ指摘した。