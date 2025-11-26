◆報知新聞社後援 女子プロゴルフツアー メジャー最終戦 ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯 プロアマ戦（２６日、宮崎・宮崎ＣＣ＝６５４３ヤード、パー７２）

大会特別協賛のリコーに所属するホステスプロの河本結（リコー）が２６日、プロアマ戦で最終調整した。

地元の愛媛・松山市で臨んだ前週の大王製紙エリエール・レディースは、発熱や喉を痛めるなど体調を崩しながら１５位に入った。宮崎入り後、２５日は４ホールのアプローチのみ練習。現在の状態を「６割くらい」と明かし、「特に思い入れのある大会なので、体調不良と言ってられない。ゴルフの状態はいいので、しっかり作戦を練ってマネジメントして１打１打を打たないといけない」と力を込めた。

昨年大会は４日間、７０台でプレーして１３位。自身の持ち球の（右に落ちる弾道の）フェードボールでは苦戦することが多く「左の木が年々成長してる。左からの風がフェードヒッターを難しくしてる。ドローヒッターはミスが許容できても、フェードヒッターはできないホールが多いから神経を使う」と警戒した。

優勝スコアについて、昨年大会で桑木志帆（大和ハウス工業）が１２アンダーで優勝したことを踏まえ「１０アンダーくらい。１日３つは（アンダーを）出していきたい。最後だし、頑張ります」。２勝を飾り、メルセデス・ランク３位に入った今季を優勝で締めくくる。