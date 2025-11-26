巨人は２６日、日本ハムから国内フリーエージェント（ＦＡ）権を行使した松本剛外野手（３２）と入団で合意したと発表した。

松本は帝京高から２０１１年ドラフト２位で日本ハム入り。２０２２年には新庄剛志監督の下で開幕４番に起用され、打率３割４分７厘で首位打者とベストナイン（外野手部門）を受賞した。安打を放つ技術に優れた右打者で、プロ１４年間で通算７７３試合に出場。安定感のある守備力も証明してきた。今季は６６試合出場で打率１割８分８厘にとどまったが、実力と豊富な経験に加え、今季まで３年間選手会長を務めた統率力も、若手野手陣への好影響が期待される。

巨人は今季、外野陣の固定に苦しんだ。外野で最多の１０９試合に出場したキャベッジは残留交渉中で去就が不透明。８１試合出場の丸、５４試合出場の若林が続き、内野手登録の中山を外野で起用するなど模索が続いた。１９日のオーナー会議後、山口一寿オーナーは「補強ポイントは明らかで、先発を中心とした投手陣、それから外野手。岡本がいなくなる可能性もあるので、クリーンアップを担える野手もテーマになる」と述べ、外野の補強が急務であることを示していた。

松本は野球を始めたきっかけは「テレビで巨人戦を見ていてかっこいいと思ったから」と語る。原点につながる球団で、プロ野球人生の第２章の幕を踏み出す。