お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（41）が26日に都内で行われた、育児業界に影響を与えた著名人や出来事などを表彰する「第18回ペアレンティングアワード」に出席。子育てについて語った。

2021年、一般男性と結婚。3年間の妊活を経て24年に第1子を出産した。

1歳になった長女と今年の秋は“味覚”を堪能。「（子供が）ものを食べるようになったのが感動」したという。ミルク以外のものを口にする子供を前に「1歳なのに人間じゃん！」と成長を実感したようだ。

初めての誕生日は、家族でマレーシアへ。「離乳食が底を尽きてきて、フライドポテトとフライドチキンあげちゃおうかって言ってあげたらバクバク食べて、揚げ物いけるんだ1歳ってと感動しました。揚げ物だけはバクバク食べてます。もう人間だなと思って感動してます」と明かし、会場の笑いを誘った。

人気育児雑誌6誌が、1年において育児業界に影響を与えた、タレントや文化人、ヒット商品や出来事などを表彰する同賞。本年、「ヒト部門」では杉浦太陽、peco、バービー、横山だいすけ、柿谷曜一朗さん、丸高愛実、栗原恵さん、木下ゆーきさん、真船佳奈さんが受賞。子育て世代に勇気と安心感を与え、共感できる価値観を発信したことが選出理由となった。