２６日の東京株式市場は主力株をはじめ広範囲に買いが広がり、日経平均株価は続急伸となった。一時は１０００円を超える上昇をみせる場面もあった。



大引けの日経平均株価は前営業日比８９９円５５銭高の４万９５５９円０７銭と続急伸。プライム市場の売買高概算は２３億２１６７万株、売買代金概算は６兆１０６７億円。値上がり銘柄数は１４２２、対して値下がり銘柄数は１５７、変わらずは３３銘柄だった。



きょうの東京市場はリスクオンの流れが鮮明となった。前日の米国株市場では１２月のＦＯＭＣでの利下げ期待が一段と高まり、ＮＹダウが一時７００ドル超の上昇を示すなど強気に傾き、東京市場もこれを引き継ぐ格好となった。米株市場では相次ぐＦＲＢ高官によるハト派的発言や、軟調な経済指標を受けて追加利下げへの思惑が高まり、株式市場にはポジティブに働いている。日経平均はＡＩ・半導体関連の主力どころが買われたことで上昇基調を強めたが、業種別には電力や銀行、不動産など内需株への買いが目立ち、３３業種中３２業種が高い。大型株から中小型株まで押しなべて買われ値上がり銘柄数は１４００を上回り、全体の９割近い銘柄が値を上げる全面高商状となった。売買代金は前日同様に６兆１０００億円台をキープし、１０月２９日以降１９営業日連続で６兆円以上を維持している。



個別では、売買代金上位のソフトバンクグループ＜9984＞、フジクラ＜5803＞、アドバンテスト＜6857＞などが上昇し日経平均押し上げに寄与したほか、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞などメガバンクも買いを集めた。三菱重工業＜7011＞、ＩＨＩ＜7013＞などが高く、東京電力ホールディングス＜9501＞、トヨタ自動車＜7203＞なども上値を追った。三井金属＜5706＞も上昇した。このほか、Ｌｉｎｋ－Ｕグループ＜4446＞が１本値でストップ高に買われ、ＧＭＯインターネットグループ＜9449＞、ギフティ＜4449＞、ＪＣＲファーマ＜4552＞なども値を飛ばした。



半面、売買代金トップとなったキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞は急落、値下がり率もトップとなった。三井海洋開発＜6269＞も下落。イビデン＜4062＞が大きく売られ、キーエンス＜6861＞も軟調。ツルハホールディングス＜3391＞が安く、日東紡績＜3110＞、ディア・ライフ＜3245＞は大幅安。日本板硝子＜5202＞、ウエルシアホールディングス＜3141＞なども安い。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

