CLチェルシー戦で大敗も…バルセロナのフリック監督は残り3試合へ「勝ち点9を取れると思う」
バルセロナのハンジ・フリック監督が25日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のチェルシー戦(●0-3)後、「私は未来に向けて前向きだ」と語った。クラブ公式サイトが伝えている。
敵地スタンフォード・ブリッジに乗り込んだバルセロナは序盤に相手ゴールを脅かしたが、前半27分にオウンゴールで失点。さらにハーフタイム直前にDFロナルド・アラウホが2枚目のイエローカードで退場すると、後半に2点を追加され、0-3の完敗となった。
フリック監督は「我々は非常に良いスタートを切ったし、先制点を決める絶好のチャンスを手にした。その後、退場が試合を変えたし、チェルシーのようなチームを前に、1人数的不利で戦うデメリットから取り返すのは容易ではなかった」と振り返っている。
また、「我々は簡単にボールを失ったし、もっとダイナミックに、よりアグレッシブにプレーすべきだ」と自チームの問題点を指摘。一方で、今後に向けては楽観的な姿勢を示している。
「我々はこの負けを受け入れなければならない。だが、私は前向きだ。毎日練習を見ていて正しい方向にいると分かっているし、選手も戻ってきているからだ」
バルセロナはリーグフェーズ残り3試合で暫定15位。決勝トーナメントにストレートインとなる8位以内を射程圏に捉える中、12月9日の次戦はホームでのフランクフルト戦となる。
フリック監督は「ポジティブなことが見れたし、懸かっている残りの9ポイントを勝ち取れると思う」と自信を表した。
