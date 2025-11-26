¹â»ÔÁíÍý¤Î¡ÈÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ÉÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©ÆüÃæ´Ø·¸¤Ï°²½¤Î°ìÅÓ¡Ä¡Ö¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤ÎÇØ·Ê¤ÇÆüÃæ´Ø·¸¤äÏ«Æ¯µ¬À©´ËÏÂ¤Ê¤É¤ò¤É¤¦¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤«¡×¼±¼Ô¤¬¸«²ò
¡¡26Æü¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄÀ¯¸¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¡£ÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ë¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¤Û¤«¡¢ÌîÅÞ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸øÌÀÅÞ¤¬13Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ²Æ¤Î»²±¡Áª¤ÇÌö¿Ê¤·¤¿»²À¯ÅÞ¤¬½é¤á¤Æ¼ÁÌä¤ËÎ©¤Ä¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¾Ð´é¤Ç¼óÁê´±Å¡¤ËÆþ¤ë¹â»ÔÁíÍý¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡Î©·û¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ï¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤ë¹â»ÔÁíÍý¤Î¸«²ò¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡£°ÂÁ´ÊÝ¾ãÏÀ¤Ë½ª»Ï¤»¤º¡¢Î©·û¼ÁÌä¤Ø¤ÎÁíÍýÅúÊÛ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÆüÃæ´Ø·¸¤¬Îä¤¨¹þ¤ó¤À¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ£Á³¤ÈÌä¤¤¤¿¤À¤¹¥¹¥¿¥ó¥¹¤À¡£°ìÊý¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ï½¾Íè¤ÎÀ¯ÉÜ¸«²ò¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¡¢¹ñÆâ³°¤ËÍý²ò¤òµá¤á¤ë¾ì¤È¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£
¡¡¹ñÌ±Ì±¼ç¤ÏÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇºÇÄãÄÂ¶â¤Î¾å¾ºÎ¨¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢178Ëü±ß¤Þ¤Ç¤Î°ú¤¾å¤²¤ò°û¤Þ¤»¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÏÈó³Ë»°¸¶Â§¤Î·ø»ý¤ò¡¢»²À¯ÅÞ¤Ï¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡°Æ¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ë¡£À¯¼£¤È¶â¤äµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Ê¤É¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Ç¹Â¤Î¤¢¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤âµÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡Íè·î¤«¤é¤Ï·ÐºÑÂÐºö¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤È¤Ê¤ëÊäÀµÍ½»»°Æ¤Î¿³µÄ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£º£Æü¤ÎÏÀÀï¤òÄÌ¤¸¤Æ°ìÄê¤ÎÊâ¤ß´ó¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤¬»î¶âÀÐ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÅìµþÂç³Ø-IncluDE½Ú¶µ¼ø¤ÎÃæÌî±ß²Â»á¤Ï¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½÷À¤Î½é¤ÎÁíÍý¤ÇÃíÌÜ¤âÍá¤Ó¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÃíÌÜ¤¬¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢²ñ¿©¤ò¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤«¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¤âÇä½Õ¤ÎÇã¤¦Â¦¤ÎµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÎÉ¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¹â»Ù»ýÎ¨¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÆüÃæ´Ø·¸¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢Ï«Æ¯µ¬À©´ËÏÂ¤ÎÏÃ¤Ê¤É¤ò¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤ÎÇØ·Ê¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃæÌî»á¤ÏÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡ÖÆüÃæ´Ø·¸¤ÎµÄÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅ±²ó¤Ë¸þ¤«¤¦Êý¸þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢º£²ó¤ÎÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Î¼Áµ¿¤ÎÃæ¤ÇÂ¿¾¯¤Îµ°Æ»½¤Àµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ÏÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ê¡Ø¤ï¤¿¤·¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤è¤ê¡Ë