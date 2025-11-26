中沢元紀、栄養満点の「#中沢飯」食卓披露に反響「料理男子最高です」「プロですか???」「完璧なメニュー」
俳優の中沢元紀（25）が24日、自身のインスタグラムを更新。食卓ショットを披露した。
【写真】「プロですか???」「完璧なメニュー」中沢元紀が披露した栄養満点の「#中沢飯」
中沢はこれまでもインスタの投稿で「#中沢飯」と称し、自身の手料理を披露しており、また先月より雑誌でも料理関係の連載が開始されるなど“料理男子”ぶりを披露してきた。
今回の投稿では「舞台『シッダールタ』本日もありがとうございました！どんどんブラッシュアップしていくぞ。明日は2公演！栄養とって、頑張ります 今日は心地よい疲労感と満腹感でよく寝れそうです」とのコメントとともに、炊き込みご飯やサラダなど4品の栄養満点な食卓の写真をアップ。
この投稿にファンからは「お仕事忙しいのに自炊まで完璧にこなす元紀くん凄すぎる」「すごく美味しそう！料理男子最高です」「中沢飯本当に美味しそうすぎる!!プロですか???」「疲れてるのに自炊してて天才でしかない」「毎日忙しいのに、自炊されていて尊敬します！次は『中沢飯』写真集待っています」「一家に一元紀、いけますか？」「スーパーシェフ - 中沢元紀」「作ってるの？作ってるの?!軽く落ち込むくらい完璧なメニューなのですが…」など絶賛の声が多数寄せられている。
