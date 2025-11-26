¡È¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡ÉÂô°æÈþÍ¥¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤·¤Þ¤à¤éÉÊ¤Ç¡È¿Æ»Ò¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¡ÉÈäÏª¡Ö²Ä°¦¤¤2¿Í¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯¿§¤¬Âô°æ¤µ¤ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¡¡É×¤Ï¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£¹â´ß
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£¤Î¹â´ß¹¨¹Ô¡Ê33¡Ë¤ÎºÊ¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÂô°æÈþÍ¥¡Ê38¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºòÇ¯11·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î²æ¤¬»Ò¤È¤Î¿Æ»Ò¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö²Ä°¦¤¤2¿Í¡×¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤·¤Þ¤à¤é¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç²æ¤¬»Ò¤È¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿Âô°æÈþÍ¥
¡¡Âô°æ¤Ï¡Ö¤·¤Þ¤à¤é¤µ¤ó¡Ê @grshimamura ¡Ë¾¾ËÜ¤Ò¤ÇµÈ¤µ¤ó¡Ê @hidekiccan ¡Ë¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ ¤Ñ¤ë¤¿¤ó´é¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼ ¤Ò¤ÇµÈ¤µ¤ó¤ÎÉÁ¤¯¤Ñ¤ë¤¿¤ó¤È¤ÎÆü¾ï¤¬¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡Ä ²æ¤¬»Ò¤È¤ªÂ·¤¤¤Ç¤Ä¤¤¤Ä¤¤Çã¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¾Ð¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢²æ¤¬»Ò¤È¤Î2Ëç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖÍ·¤Ó¾ì¤ÇÂ¾¤Î¤ªÊì¤µ¤Þ¤Ë¡Ø¤ªÂ·¤¤²Ä°¦¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤¦¤¤¦¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡È¥»¡¼¥é¡¼Àï»ÎÃç´Ö¡É¤Î¾®¾¾ºÌ²Æ¡Ê39¡Ë¤«¤é¡Ö²Ä°¦¤¤2¿Í¡×¤È¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÂ·¤¤¡ª¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ö¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¤¤ã¤ï¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤¬Âô°æ¤µ¤ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¡Ö²¿¤«¤³¤¦¤¤¤¦¤ÎÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÊì»Ò¥³¡¼¥Ç¤Ç¥Ç¡¼¥È¡¢³Ú¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âô°æ¤È¹â´ß¤Ï2022Ç¯10·î¤ËSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤òÊó¹ð¤·¡¢24Ç¯11·î¤ËÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¡£¹â´ß¤ÏÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Î¥ë¡¼¥È¥¤¥óBC¥ê¡¼¥°¡¦ÆÊÌÚ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¡¢ÌîµåÁª¼ê¤È¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âô°æ¤Ï2003Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç·îÌî¤¦¤µ¤®¡¿¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤ò±é¤¸¡¢¡Øµ³»ÎÎµÀïÂâ¥ê¥å¥¦¥½¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¥ó¥¯¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö²Ä°¦¤¤2¿Í¡×¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤·¤Þ¤à¤é¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç²æ¤¬»Ò¤È¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿Âô°æÈþÍ¥
¡¡Âô°æ¤Ï¡Ö¤·¤Þ¤à¤é¤µ¤ó¡Ê @grshimamura ¡Ë¾¾ËÜ¤Ò¤ÇµÈ¤µ¤ó¡Ê @hidekiccan ¡Ë¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ ¤Ñ¤ë¤¿¤ó´é¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼ ¤Ò¤ÇµÈ¤µ¤ó¤ÎÉÁ¤¯¤Ñ¤ë¤¿¤ó¤È¤ÎÆü¾ï¤¬¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡Ä ²æ¤¬»Ò¤È¤ªÂ·¤¤¤Ç¤Ä¤¤¤Ä¤¤Çã¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¾Ð¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢²æ¤¬»Ò¤È¤Î2Ëç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡È¥»¡¼¥é¡¼Àï»ÎÃç´Ö¡É¤Î¾®¾¾ºÌ²Æ¡Ê39¡Ë¤«¤é¡Ö²Ä°¦¤¤2¿Í¡×¤È¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÂ·¤¤¡ª¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ö¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¤¤ã¤ï¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤¬Âô°æ¤µ¤ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¡Ö²¿¤«¤³¤¦¤¤¤¦¤ÎÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÊì»Ò¥³¡¼¥Ç¤Ç¥Ç¡¼¥È¡¢³Ú¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âô°æ¤È¹â´ß¤Ï2022Ç¯10·î¤ËSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤òÊó¹ð¤·¡¢24Ç¯11·î¤ËÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¡£¹â´ß¤ÏÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Î¥ë¡¼¥È¥¤¥óBC¥ê¡¼¥°¡¦ÆÊÌÚ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¡¢ÌîµåÁª¼ê¤È¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âô°æ¤Ï2003Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç·îÌî¤¦¤µ¤®¡¿¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤ò±é¤¸¡¢¡Øµ³»ÎÎµÀïÂâ¥ê¥å¥¦¥½¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¥ó¥¯¤òÌ³¤á¤¿¡£