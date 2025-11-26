´ØÅì¤ÏÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¹ÈÍÕ¼í¤êÆüÏÂ¤ä¹Ô³ÚÆüÏÂ¡¡´¥Áç¤È´¨ÃÈº¹¤Ë¤ÏÃí°Õ¤ò
´ØÅì¤ÏÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¡¢ÀöÂõÆüÏÂ¤¬Â³¤¯¡£¹ÈÍÕ¤Î¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë½ê¤Ç¤Ï¹ÈÍÕ¼í¤êÆüÏÂ¡£¤¿¤À¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²Ð¤Î¸µ¤ä¹¢¤Î¥±¥¢¤ËÃí°Õ¡£¤Þ¤¿¡¢Ä«ÈÕ¤ÈÃë´Ö¤Î´¨ÃÈº¹¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¡£
ÌÀÆü27Æü(ÌÚ)¤ÏÆüÃæ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤À²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìë¤ÏÁ°Àþ¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ªµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¤Î»±¤¬¤¢¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¹ÈÍÕ¤Î¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë½ê¤Ç¤Ï¹ÈÍÕ¼í¤êÆüÏÂ¤Ç¤¹¡£´ØÅìËÌÉô¤Ç¤ÏÍîÍÕ¤·¤Æ¤¤¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ØÅìÆîÉô¤Ç¤ÏÌÀ¼£¿ÀµÜ³°±ñ¤ä¹âÈø»³¡¢ÃÞÇÈ»³¤Ê¤É¹ÈÍÕ¤Î¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÄ¶õ¤Ë¹ÈÍÕ¤·¤¿ÌÚ¡¹¤¬¤¤ì¤¤¤Ë±Ç¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹ÈÍÕ¼í¤ê¤ÎºÝ¤Ï¡¢É¸¹â¤Î¹â¤¤½ê¤ä¡¢Æü¤¬·¹¤¯º¢¤«¤é¤Ï¶õµ¤¤¬¥Ò¥ó¥ä¥ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ä´Àá¤·¤ä¤¹¤¤ÉþÁõ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²Ð»ö¤òËÉ¤°¥Ý¥¤¥ó¥È
À²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¤Ê¬¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢28Æü(¶â)¤È12·î1Æü(·î)¤Ï°ì»þÅª¤ËÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤ê¶õµ¤¥«¥é¥«¥é¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²ÐºÒÈ¯À¸¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£²ÐºÒ¤òËÉ¤°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¤¿¤Ð¤³¤ÎµÛ¤¤³Ì¤Ï¡¢¿å¤Ç´°Á´¤Ë¾Ã¤·¤Æ¤«¤é¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£µÛ¤¤³Ì¤ò³¥»®¤Ë¤¿¤á¤º¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¿²¤¿¤Ð¤³¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¥¹¥È¡¼¥Ö¤Î¼þ¤ê¤ËÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀöÂõÊª¤ò´¥¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¥¹¥È¡¼¥Ö¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ª½Ð¤«¤±¤Î»þ¤ä½¢¿²¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥Ö¤ò¾Ã¤¹¤Î¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£Âæ½ê¤Î¥³¥ó¥í¤Î¼þ°Ï¤ËÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢²Ð¤¬ÆéÄì¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ä´ÍýÃæ¤Ï¥³¥ó¥í¤«¤éÎ¥¤ì¤º¡¢¥³¥ó¥í¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢¥¬¥¹¤Î¸µÀò¤ò¤·¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ÅÅ²½À½ÉÊ¤Î¥³¡¼¥É¤«¤é¤â¡¢È¯²Ð¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤³ÂÇÛÀþ¤ä¥³¡¼¥É¤òÂ«¤Í¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¡¢¥³¡¼¥É¤¬²È¶ñ¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥Û¥³¥ê¤¬Î¯¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥×¥é¥°¤ä¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ÏÄê´üÅª¤ËÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥×¥é¥°¤ÏÈ´¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·¤â¤Î²ÐºÒ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢½»ÂðÍÑ¤Î²ÐºÒÊóÃÎ´ï¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Êü²Ð¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢²È¤Î¼þ¤ê¤ËÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤Êª¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ð¤Î¸µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ê¤É¤Î´¶À÷¾É¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¡¢¤ªÈ©¤ä¹¢¤Î¥±¥¢¤Ë¤âµ¤¤òÇÛ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
À²¤ì¤ëÆü¤¬Â³¤¯°ìÊý¤ÇÄ«ÈÕ¤ÈÃë´Ö¤Î´¨ÃÈº¹¤¬Âç¤¤¤
¤³¤ÎÀè¡¢1½µ´Ö¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«¹â¤¯¡¢28Æü(¶â)¤È12·î1Æü(·î)¤Ï20¡î¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ãë´Ö¤ÏÆüº¹¤·¤¬ÃÈ¤«¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìë¤ÏËÌ¤è¤ê¤ÎÎä¤¿¤¤É÷¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢Ä«¤è¤ê¤â´¨¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ìë´Ö¤ËÀ²¤ì¤ëÆü¤Ï¡¢Êü¼ÍÎäµÑ¤ÇÄ«¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤â7¡î¤¯¤é¤¤¡¢ÆâÎ¦¤Ç¤Ï5¡î¤ò²¼²ó¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ä«ÈÕ¤ÈÃë´Ö¤Îµ¤²¹º¹¤¬10¡î°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ëÆü¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÉþÁõ¤Ç¤¦¤Þ¤¯Ä´Àá¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µ¤²¹¤ÈÉþÁõ¤ÎÌÜ°Â
¤ª½Ð¤«¤±¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢ÉþÁõÁª¤Ó¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
µ¤²¹¤´¤È¤ÎÉþÁõ¤ÎÌÜ°Â¤ò¸«¤Þ¤¹¤È¡¢10¡îÁ°¸å¤Ï¥È¥ì¥ó¥Á¥³¡¼¥È¤Ê¤É¤ÎÇö¼ê¤Î¥³¡¼¥È¡¢15¡îÁ°¸å¤Ï¥»¡¼¥¿¡¼¤¬¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤ÂÎ´¶¤Ç¤¹¡£
20¡îÉÕ¶á¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Æüº¹¤·¤Î²¼¤Ç¤Ï¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤äÄ¹Âµ¥·¥ã¥Ä¤Ç²á¤´¤»¤ëÍÛµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¤²¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢É÷¤Î¶¯¤µ¤äÆüº¹¤·¤¬¤¢¤ë¤Î¤È¤Ê¤¤¤Î¤È¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ´¶¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤ª½Ð¤«¤±¤ÎºÝ¤Ï½Å¤ÍÃå¤ÇÄ´Àá¤·¤ä¤¹¤¤ÉþÁõ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
