

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





56864.26 ボリンジャー:＋3σ(26週)

55591.36 ボリンジャー:＋3σ(13週)

53314.51 ボリンジャー:＋3σ(25日)

52962.88 ボリンジャー:＋2σ(13週)

52605.83 ボリンジャー:＋2σ(26週)

52261.94 ボリンジャー:＋2σ(25日)

51209.37 ボリンジャー:＋1σ(25日)

50436.09 均衡表基準線(日足)

50334.40 ボリンジャー:＋1σ(13週)

50156.80 25日移動平均線

49787.10 均衡表転換線(日足)



49559.07 ★日経平均株価26日終値



49104.24 ボリンジャー:-1σ(25日)

48984.85 6日移動平均線

48497.26 均衡表転換線(週足)

48347.39 ボリンジャー:＋1σ(26週)

48051.67 ボリンジャー:-2σ(25日)

47705.92 13週移動平均線

47106.02 均衡表雲上限(日足)

46999.10 ボリンジャー:-3σ(25日)

46370.27 75日移動平均線

45077.44 ボリンジャー:-1σ(13週)

44978.80 均衡表基準線(週足)

44518.01 均衡表雲下限(日足)

44088.96 26週移動平均線

42448.96 ボリンジャー:-2σ(13週)

41026.62 200日移動平均線

39830.52 ボリンジャー:-1σ(26週)

39820.48 ボリンジャー:-3σ(13週)

36609.76 均衡表雲下限(週足)

35572.09 ボリンジャー:-2σ(26週)

35119.44 均衡表雲上限(週足)

31313.66 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 22.55(前日24.88)

ST.Slow(9日) 23.54(前日22.88)



ST.Fast(13週) 71.15(前日68.37)

ST.Slow(13週) 77.00(前日76.07)



［2025年11月26日］



