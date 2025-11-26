　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


56864.26　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
55591.36　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
53314.51　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
52962.88　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
52605.83　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
52261.94　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
51209.37　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
50436.09　　均衡表基準線(日足)
50334.40　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
50156.80　　25日移動平均線
49787.10　　均衡表転換線(日足)

49559.07　　★日経平均株価26日終値

49104.24　　ボリンジャー:-1σ(25日)
48984.85　　6日移動平均線
48497.26　　均衡表転換線(週足)
48347.39　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
48051.67　　ボリンジャー:-2σ(25日)
47705.92　　13週移動平均線
47106.02　　均衡表雲上限(日足)
46999.10　　ボリンジャー:-3σ(25日)
46370.27　　75日移動平均線
45077.44　　ボリンジャー:-1σ(13週)
44978.80　　均衡表基準線(週足)
44518.01　　均衡表雲下限(日足)
44088.96　　26週移動平均線
42448.96　　ボリンジャー:-2σ(13週)
41026.62　　200日移動平均線
39830.52　　ボリンジャー:-1σ(26週)
39820.48　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36609.76　　均衡表雲下限(週足)
35572.09　　ボリンジャー:-2σ(26週)
35119.44　　均衡表雲上限(週足)
31313.66　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　22.55(前日24.88)
ST.Slow(9日)　　23.54(前日22.88)

ST.Fast(13週)　 71.15(前日68.37)
ST.Slow(13週)　 77.00(前日76.07)

［2025年11月26日］

株探ニュース