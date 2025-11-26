デフリンピック東京大会（読売新聞社協賛）は２６日の閉会式で幕を閉じる。

１００年の歴史の中で初めて、日本での開催が実現した今大会。会場には国内外から２８万人の観客が訪れ、熱気に包まれた１２日間だった。（デジタル編集部・反保真優）

２８万人が競技会場で応援

第１回デフリンピックからちょうど１００年の今大会は、五輪の聖火リレーを模した「光のリレー」で、選手や関係者が球形の光をつなぎ、幕を開けた。柔道会場となった東京武道館やハンドボール会場の駒沢オリンピック公園屋内競技場などで長蛇の列ができ、一部では入場規制がかかるほどの盛況ぶりだった。

大会事務局によると、観客は計２８万人、ユニバーサルコミュニケーション技術などを体験できる大会拠点「デフリンピックスクエア」には５万人が訪れた。選手の名前が書かれたうちわを持参したり、手話をベースにした「サインエール」で応援するなど、熱い気持ちを選手たちに届ける姿も見られた。公式ユーチューブでは全競技が生配信され、決勝ではろう者の手話による解説もつけて会場に足を運べない人たちにも選手の活躍の姿を届けた。

日本は最多のメダル獲得

大会には、世界７９か国・地域と難民チームなどから約３０００人の選手が参加し、３９のデフ世界記録が更新された。音の代わりにスタートランプなどが用いられ、選手たちはアイコンタクトやハイタッチ、国際手話を使ってお互いの健闘をたたえた。

日本選手団は、１６日に柔道女子５２?級で岸野文音選手が獲得した銅メダルを手始めに、毎日メダルラッシュとなり、最終日には女子バレーボールと女子バスケットボールで金メダルを獲得するなど目覚ましい成績をあげた。金メダル１６個、銀メダル１２個、銅メダル２３個の計５１個のメダルは、史上最多。手話で「君が代」を斉唱した。

１００年の歴史にふさわしい大会

国際ろう者スポーツ委員会のアダム・コーサ会長は、２６日に行われた記者会見で、「どの会場も観客が満杯で感動を覚えた。大変すばらしい思い出を選手たちには母国に持ち帰ってもらい、今後の大会にも引き継いでいきたい」と笑顔で語った。

全日本ろうあ連盟の久松三二・デフリンピック運営委員長は、「１００年の歴史にふさわしいすばらしい大会になった。観客の２８万人という数を聞いて泣きそうだった」と手応えを口にした。大会のレガシーとして「コミュニケーションの壁に挑み、共生社会の実現に向けた大きな第一歩になった。ろう者は支えてもらう存在ではなく、社会で活躍する存在になるというところを見てもらえた」と晴れやかな表情を見せた。

公共交通にも変化

街にも変化があった。

東京メトロは、デフリンピック開催を見据えて４月から駅構内に掲示されたパネルのＱＲコードにスマートフォンをかざすとアナウンスの字幕が表示される「みえるアナウンス」を導入した。他社への委託を除く全１７１駅で設置され、大会後も引き続き利用できる。

西武鉄道では、「この放送が聞こえないお客様がいらっしゃることを知っていますか？」など、駅や車内でアナウンスを強化し、車内放送の内容を筆談やスマートフォンなどで伝えるよう呼びかけた。今後も放送は継続する。

東急電鉄は、陸上やバレーボールの会場の最寄り駅となった駒沢大学駅で、カラフルでわかりやすい競技場へのルートマップを掲示。会話内容を文字で表示する多言語翻訳・文字化システム「透明ディスプレー」なども導入した。担当者は「大会を一つの契機に、誰もが快適に移動できる鉄道の実現を目指すことが使命」とし、運用方法を今後検討するという。

大会の顔、共生への発信続ける

大会ポスターに起用された２人の選手に試合後に話を聞いた。

卓球女子団体で銀メダルを獲得した亀沢理穂選手（３５）は「海外の大会では観客が少なかったが、ＰＲを頑張って満員の観客を実現できてとてもうれしい」と笑顔を見せ、「デフリンピックの知名度をもっと上げて、五輪やパラリンピックと同じ環境を整えられるようにしたい」とさらなる目標を掲げた。

陸上男子４００ｍと男子１６００ｍリレーで金メダル、男子２００ｍで銀メダルを獲得した山田真樹選手（２８）は「５０年ほど前までは、手話を使ってはいけない、目立たないように生きろと、ろう者が見下された歴史がある。いまは堂々と手話を自由に使って生きられるようになり、大会ができたことは奇跡だと思う」と感慨深く語り、「地鳴りを感じるような応援をしてもらい、観客の皆さんと一緒に夢を見て時間を共有でき幸せだった」と喜びを手話で表現した。そして、「今日で終わりではなく、聞こえない人たちの社会を変えていけるようこれからも発信を続けていきたい」と続けた。

選手と観客と大会を支えた関係者、いろんな人がつながった今大会。大会だけで終わらせるのではなく、今後もデフアスリートの活躍を応援しながら、共生社会の実現に向けてお互いが理解し合えるように挑戦し続けることが日本を変えるきっかけになりそうだ。