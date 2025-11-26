「UGG®銀座松屋通り オープンイベント」に、西野七瀬さん、藤田ニコルさん、三浦翔平さん、福原遥さん、百田夏菜子さん、森川葵さんらが登場しました。

【写真を見る】【西野七瀬】ホリデーシーズンは「あえて住宅地を散歩したい」ユニークな楽しみ方明かす





西野さんは、“UGGの今季の押しているカラーがイリュージョンブルーっていう色味で、この今履いているブーツの色味。すごく爽やかで、冬っぽい。ダウンも同じような色で全体的にちょっと雪っぽい感じになってるけど、カジュアルになりすぎないようにシャツワンピを合わせて、カジュアルダウンじゃなくて、カジュアルアップ的な感じになったらいいな”と、淡いブルーが印象的なコーディネートを紹介しました。









「ホリデーシーズンにUGGを履いて出かけたい場所」を聞かれると、“人がたくさん集まる場所が多そう...”と、少し悩んだ西野さんは、“あえて、イルミネーションをしているお家...住宅地みたいなところを散歩したいですね”と、ユニークな回答。







MCから共感を得ると“ありますよね！ めっちゃイルミネーションすごいお家。エリアでイルミネーションを盛り上げているような、そういうところを発見していきたいです”と、ハキハキと語っていました。

【担当：芸能情報ステーション】