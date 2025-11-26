　11月26日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2997銘柄。東証終値比で上昇は1003銘柄、下落は1917銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが89銘柄、値下がりは127銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は260円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の26日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2802>　味の素　　　　　　 3860　+267.0（　+7.4%）
2位 <3409>　北紡　　　　　　　　148　　　+8（　+5.7%）
3位 <2114>　フジ日本　　　　　 1135　　 +49（　+4.5%）
4位 <4376>　くふうカンパ　　　180.9　　+5.9（　+3.4%）
5位 <8918>　ランド　　　　　　　9.3　　+0.3（　+3.3%）
6位 <8418>　山口ＦＧ　　　　 1880.1　 +57.1（　+3.1%）
7位 <4902>　コニカミノル　　　　653　 +18.4（　+2.9%）
8位 <4889>　レナ　　　　　　　 1980　　 +54（　+2.8%）
9位 <7453>　良品計画　　　　 3229.1　 +85.1（　+2.7%）
10位 <9215>　ＣａＳｙ　　　　　 1092　　 +21（　+2.0%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9251>　ＡＢ＆Ｃ　　　　　　850　　-239（ -21.9%）
2位 <1945>　東京エネシス　　　 1493　　-419（ -21.9%）
3位 <4424>　Ａｍａｚｉａ　　　553.3　-151.7（ -21.5%）
4位 <3299>　ムゲンＥ　　　　　 1500　　-395（ -20.8%）
5位 <2498>　オリコンＨＤ　　　 2500　　-565（ -18.4%）
6位 <4016>　ミット　　　　　　 1097　　-200（ -15.4%）
7位 <8999>　グランディ　　　　　520　　 -73（ -12.3%）
8位 <6276>　シリウスＶ　　　　288.2　 -22.8（　-7.3%）
9位 <7590>　タカショー　　　　　425　　 -30（　-6.6%）
10位 <4707>　キタック　　　　　340.5　 -19.5（　-5.4%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2802>　味の素　　　　　　 3860　+267.0（　+7.4%）
2位 <4902>　コニカミノル　　　　653　 +18.4（　+2.9%）
3位 <7453>　良品計画　　　　 3229.1　 +85.1（　+2.7%）
4位 <4661>　ＯＬＣ　　　　　　 3059　 +39.0（　+1.3%）
5位 <9766>　コナミＧ　　　　23919.5　+159.5（　+0.7%）
6位 <6988>　日東電　　　　　　 3818　　 +21（　+0.6%）
7位 <5803>　フジクラ　　　　　18130　　 +95（　+0.5%）
8位 <6954>　ファナック　　　 4960.9　 +25.9（　+0.5%）
9位 <8053>　住友商　　　　　 4780.9　 +21.9（　+0.5%）
10位 <8001>　伊藤忠　　　　　 9330.1　 +42.1（　+0.5%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9201>　ＪＡＬ　　　　　 2926.5　 -28.5（　-1.0%）
2位 <4062>　イビデン　　　　10812.5　 -92.5（　-0.8%）
3位 <6273>　ＳＭＣ　　　　　　54471　　-389（　-0.7%）
4位 <5711>　三菱マ　　　　　 3139.2　 -20.8（　-0.7%）
5位 <6770>　アルプスアル　　 2030.6　 -10.9（　-0.5%）
6位 <5233>　太平洋セメ　　　 3741.1　 -19.9（　-0.5%）
7位 <6976>　太陽誘電　　　　 3211.1　 -16.9（　-0.5%）
8位 <6753>　シャープ　　　　　786.9　　-4.1（　-0.5%）
9位 <4004>　レゾナック　　　 5779.1　 -28.9（　-0.5%）
10位 <5101>　浜ゴム　　　　　 6139.1　 -29.9（　-0.5%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース