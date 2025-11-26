[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1003銘柄・下落1917銘柄（東証終値比）
11月26日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2997銘柄。東証終値比で上昇は1003銘柄、下落は1917銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが89銘柄、値下がりは127銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は260円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の26日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2802> 味の素 3860 +267.0（ +7.4%）
2位 <3409> 北紡 148 +8（ +5.7%）
3位 <2114> フジ日本 1135 +49（ +4.5%）
4位 <4376> くふうカンパ 180.9 +5.9（ +3.4%）
5位 <8918> ランド 9.3 +0.3（ +3.3%）
6位 <8418> 山口ＦＧ 1880.1 +57.1（ +3.1%）
7位 <4902> コニカミノル 653 +18.4（ +2.9%）
8位 <4889> レナ 1980 +54（ +2.8%）
9位 <7453> 良品計画 3229.1 +85.1（ +2.7%）
10位 <9215> ＣａＳｙ 1092 +21（ +2.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9251> ＡＢ＆Ｃ 850 -239（ -21.9%）
2位 <1945> 東京エネシス 1493 -419（ -21.9%）
3位 <4424> Ａｍａｚｉａ 553.3 -151.7（ -21.5%）
4位 <3299> ムゲンＥ 1500 -395（ -20.8%）
5位 <2498> オリコンＨＤ 2500 -565（ -18.4%）
6位 <4016> ミット 1097 -200（ -15.4%）
7位 <8999> グランディ 520 -73（ -12.3%）
8位 <6276> シリウスＶ 288.2 -22.8（ -7.3%）
9位 <7590> タカショー 425 -30（ -6.6%）
10位 <4707> キタック 340.5 -19.5（ -5.4%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2802> 味の素 3860 +267.0（ +7.4%）
2位 <4902> コニカミノル 653 +18.4（ +2.9%）
3位 <7453> 良品計画 3229.1 +85.1（ +2.7%）
4位 <4661> ＯＬＣ 3059 +39.0（ +1.3%）
5位 <9766> コナミＧ 23919.5 +159.5（ +0.7%）
6位 <6988> 日東電 3818 +21（ +0.6%）
7位 <5803> フジクラ 18130 +95（ +0.5%）
8位 <6954> ファナック 4960.9 +25.9（ +0.5%）
9位 <8053> 住友商 4780.9 +21.9（ +0.5%）
10位 <8001> 伊藤忠 9330.1 +42.1（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9201> ＪＡＬ 2926.5 -28.5（ -1.0%）
2位 <4062> イビデン 10812.5 -92.5（ -0.8%）
3位 <6273> ＳＭＣ 54471 -389（ -0.7%）
4位 <5711> 三菱マ 3139.2 -20.8（ -0.7%）
5位 <6770> アルプスアル 2030.6 -10.9（ -0.5%）
6位 <5233> 太平洋セメ 3741.1 -19.9（ -0.5%）
7位 <6976> 太陽誘電 3211.1 -16.9（ -0.5%）
8位 <6753> シャープ 786.9 -4.1（ -0.5%）
9位 <4004> レゾナック 5779.1 -28.9（ -0.5%）
10位 <5101> 浜ゴム 6139.1 -29.9（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
株探ニュース