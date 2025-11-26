日本相撲協会は２６日、福岡・福岡国際センターで大相撲初場所（来年１月１１日初日・両国国技館）の番付編成会議を開き、十両昇進力士を決めた。新十両が決まった出羽ノ龍（出羽海）は、福岡・新宮町の部屋宿舎で師匠の出羽海親方（元幕内・小城乃花）と記者会見に臨んだ。

昇進の一報を今朝、師匠から受けたといい「『正式に決まったよ』と言っていただいて、うれしかった。今場所５番勝てば可能性があると言われて５番勝って、正式に決まるこの日までドキドキしていた」と、安どの表情を浮かべた。

入門から６年で関取の座をつかみ「早いようで、すぐに６年たったなと思う。でも考えてみたら、もう６年もたっていて長かったという思いもあった」と話した。

福岡の希望が丘高を経て、１９年九州場所で初土俵を踏んだ。「第二のふるさと」と語る福岡で新十両を決めたが「本当を言うと関取で帰ってきたかった。でもこうやって福岡で新十両を決められて良かった。来年の九州に帰ってくる頃には幕内、三役で帰ってきたい」と思いを話した。

部屋にとっては１５年名古屋場所の御嶽海以来の新十両誕生に師匠は「上がってくれてホッとしている。コツコツとよく頑張ってくれて今日はうれしい。上位で何度も上がれないことが続いた、苦しいことが続いた分、精神的に成長したと思う」と語った。