30日東京競馬場で発走

競馬のG1ジャパンカップ（3歳上、芝2400メートル）は30日、東京競馬場で行われる。今年の欧州競馬年度代表馬に選ばれたカランダガン（セン4、F.グラファール）の参戦も話題となるなか、英メディアが公開したPR動画には、日本人ファンの反響が集まっている。

東京の街並みをバックに「東京はレースへの全ての挑戦者を待っている」という文言から始まる動画。「伝説が生まれる場所」というテロップの後、2002年ファルブラヴ、05年アルカセットと外国産馬が制したレースの映像が流れる。

続けて2度レースを制したアーモンドアイ、25日に惜しくも16歳で亡くなったジェンティルドンナ、海外挑戦も行ったディープインパクトやイクイノックスと名だたる名馬たちの走りをプレイバック。最後はドウデュースが勝利した昨年の同レース映像で締めくくられている。

衛星放送「スカイスポーツ」の競馬専門サイト「アット・ザ・レーシーズ」公式Xは「待ちきれない！」と記して、動画を公開。カランダガンを送り込む英国から届いた、レースへの期待感高まる動画にX上の日本人ファンも反応している。

「素敵な映像を作成していただきありがとうございます」

「くそかっけぇ！」

「いや、かっこよすぎるでしょ…ロマンが詰まりすぎてるって」

「今年の海外馬はCalandaganだけになってしまったけど、実力はトップクラスだし楽しみ」

「この中にドウデュースいるの嬉しいねぇ」

「かっけぇな、このCM」

「めちゃくちゃカッコいいじゃん ディープ出てきた ありがとう」

迎え撃つ日本勢は、今年の日本ダービーを制したクロワデュノールや23年ダービー馬タスティエーラ、24年ダービー馬で今年4月のG1ドバイシーマクラシックでカランダガンに先着しているダノンデサイルなど多士済々のメンバーが揃う。



（THE ANSWER編集部）