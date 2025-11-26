冬の定番ドリンクやスイーツ、クリスマスにぴったりな雑貨！タリーズコーヒー「ホリデーマーケット」第2弾
タリーズコーヒーが、”WELCOME TO TULLY’S HOLIDAY MARKET”をテーマに展開している冬季限定メニュー。
第2弾となる今回は、タリーズ冬の定番ドリンク「アイリッシュラテ」をはじめ、カフェラテやスイーツ、冬の季節を彩るグッズなどが多数展開されます☆
タリーズコーヒー「ホリデーマーケット」第2弾
発売日：2025年12月3日（水）
販売店舗：全国のタリーズコーヒー店舗
2025年は“WELCOME TO TULLY’S HOLIDAY MARKET”をテーマに展開されている、タリーズコーヒーのクリスマスシーズン。
第2弾となる今回は、タリーズコーヒー冬の定番ドリンク「アイリッシュラテ」をはじめ、雪だるまに見立てたマシュマロが見た目にもかわいらしいカフェラテが登場。
さらにペアリングが楽しめるスイーツ、冬の季節を彩るグッズも多数ラインナップ☆
タリーズスノーマンラテ（HOT/ICED）
価格：710円(税込)
サイズ：Tallサイズのみ
バニラ風味のカフェラテに、フェロー（従業員）が1つずつ表情を描いた個性豊かなマシュマロが浮かぶ、冬らしい見た目に仕上げられた「タリーズスノーマンラテ」
やさしい甘さと雪だるまの形をしたマシュマロの表情が、ほっこり笑顔にさせてくれる一杯です。
ふわふわのマシュマロをそのまま頬張ったり、温かいカフェラテに溶かしたりと、様々な味わい方で楽しめます。
アイリッシュラテ（HOT/ICED）
サイズ・価格：Short 620円(税込)／Tall 680円(税込)／Grande 740円(税込)
アイルランド発祥のホットカクテルであるアイリッシュコーヒーをモチーフにしたカフェラテ「アイリッシュラテ」
タリーズの冬の味わいとして多くのゲストに長年愛されているメニューです。
ふんわりと香る洋酒フレーバーと、ほろ苦いカフェラテが調和し、エスプレッソのコクと焦がしカラメルのような芳醇な味わいが楽しめます。
※アルコールは含まれません
ホイップミニカップキーチェーン（グリーン）
価格：「アイリッシュラテ」または「アイリッシュラテ」代金＋770円(税込)
※12月3日（水）のみ、ひとりにつき2点までとなります
「アイリッシュラテ」または「アイリッシュラテ」1杯購入にるき、プラス税込み770円で購入できる「ホイップミニカップキーチェーン（グリーン）」
手のひらサイズのキーチェーン第2弾は、タリーズコーヒーのペーパーカップをイメージしたグリーンカラーで登場します。
蓋を外すと、中に小物を入れることができ、カバンのチャームや、クリスマスのオーナメントとして活用できるグッズです。
ストロベリー＆チーズムースパイ
価格：単品 560円(税込)／セット 930円(税込)〜
ストロベリーの華やかな酸味とまろやかなチーズムースが織りなす、季節限定スイーツ。
さっくりとしたパイ生地に爽やかな味わいで、ホリデー気分が高まる鮮やかな見た目に仕上げられています。
「ホリデーマーケット」第2弾グッズ
自分自身や大切な人に贈りたくなる、華やかなグッズもラインナップ。
マルチバッグチャームやストロー付き2WAYステンレスタンブラー、「ベアフル」をデザインしたマスコットが展開されます。
マルチバッグチャーム（COFFEE）
価格：3,480円
コーヒー器具をモチーフにしたチャームやポーチを組み合わせたタリーズオリジナルのバッグチャーム。
バッグやリュックに付けても映える、存在感のあるグッズです。
カラビナに手持ちのチャームなどをカスタマイズして楽しめます。
ストロー付き2WAYステンレスタンブラー（メタリック）
価格：4,180円(税込)
ストローを通す、
直接飲むの2WAYで活用できる、大容量サイズのタンブラー。
メタリックなカラーがシンプルながらも華やかなデザインになっています。
ベアフル ダウンジャケット〔プチ〕
価格：1,500円(税込)
ラベンダーカラーのダウンジャケットを着た「ベアフル」
カプチーノカラーのボディが冬らしい「ベアフル」です。
おでかけのお供にぴったりなチェーン付き☆
ベアフルポーチ付きオーロラECOバッグ
価格：2,750円(税込)
「ベアフル」のイラストがデザインされたクリアポーチと
オーロラに輝く生地のトートのセット。
トートはポーチに収納できるので、持ち歩きにも便利です。
年に一度の特別な季節に、心も体もほっとするような、くつろぎの時間が過ごせるメニューや雑貨が多数ラインナップ。
タリーズコーヒー「ホリデーマーケット」第2弾メニューやグッズは、2025年12月3日より販売開始です☆
※一部取扱いのない店舗があります
※画像はイメージです
