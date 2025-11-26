¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡ÛÈª²¬Æà¼Ó¡Ö¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ³Ú¤·¤¯¡×°ÜÆ°¥È¥é¥Ö¥ë¤â²¿¤Î¡¡»Ë¾å11¿ÍÌÜ¥á¥¸¥ã¡¼3´§¤Ø
¡¡¹ñÆâ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Îº£µ¨ºÇ½ªÀï¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¥ê¥³¡¼ÇÕ¤Ï27Æü¤«¤é4Æü´Ö¡¢µÜºê¡¦µÜºêCC¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£Âç²ñ½é½Ð¾ì¤ÎÈª²¬Æà¼Ó¡Ê26¡á¥¢¥Ó¡¼¥à¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤Ï26Æü¡¢9¥Û¡¼¥ë¤ÎÎý½¬¥é¥¦¥ó¥É¤ò¹Ô¤¤Ä´À°¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥íÅ¾¸þ¤¬16Ç¯10·î¡£¤¹¤°¤ËÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ë¼çÀï¾ì¤ò°Ü¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï»þº¹¤ä²áÌ©ÆüÄø¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ²óÈò¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢10Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤á¤ÆºÇ½ªÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¡Öº£Ç¯¤ÏTOTO¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¾¡¤Ã¤Æ½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä´»Ò¤¬¤¤¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡Á°½µ¤ÏÊÆ¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ªÀïCME¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¡Ê¥Õ¥í¥ê¥À½£¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·5°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£µ¤Ê¬ÎÉ¤¯µ¢¹ñ¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£ËÜÍè¤Ï25ÆüÌë¤ËµÜºê¤ËÃå¤¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ª¡¼¥é¥ó¥É¤«¤é¤Î½ÐÈ¯ÊØ¤¬·ç¹Ò¤·¡¢ÊÑ¹¹¤·¤¿ÊØ¤âÃÙ±ä¡£¥À¥é¥¹¤Ç¤Î¾è¤ê·Ñ¤®¤ÎÊØ¤âÊÑ¹¹¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢±©ÅÄ¤ËÅþÃå¤·¤¿¤Î¤¬¤³¤ÎÆüÌ¤ÌÀ¡£¥³¡¼¥¹Æþ¤ê¤ÏÃëÁ°¤Þ¤Ç¤º¤ì¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¥¤¥ó9¥Û¡¼¥ë¤Ï¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¥¢¥¦¥È9¥Û¡¼¥ë¤Ï1ÅÙ¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤Ç²ó¤ë¡£¡ÖÁ´¤¯¸«¤ì¤º¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡×¡£¹âÎï¼Ç¥°¥ê¡¼¥ó¤¬¡¢19Ç¯¥À¥¤¥¥ó¡¦¥ª¡¼¥¥Ã¥É¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹°ÊÍè¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÁê¤Þ¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤Ï¿¡¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÍ¥¾¡¸õÊä¤Î°ì³Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡Ê16¡¢17¡¢19Ç¯¡Ë¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¡Ê19Ç¯¡Ë¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Âç²ñ¤òÀ©ÇÆ¤¹¤ì¤Ð¥á¥¸¥ã¡¼3´§¡£»Ë¾å11¿ÍÌÜ¤Î°Î¶ÈÃ£À®¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡Ê¾¡¤Á¤¿¤¤¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤Î¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ³Ú¤·¤¯¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¡£¹µ¤¨¤á¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£