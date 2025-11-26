細田佳央太×ムロツヨシW主演『雪煙チェイス』“東京パート”に吉田鋼太郎・白洲迅ら 予告編も公開
細田佳央太とムロツヨシがダブル主演を務める、2026年1月2日・3日各22時放送の東野圭吾スペシャルドラマ『雪煙チェイス』（NHK総合・BSプレミアム4K）より、吉田鋼太郎、八嶋智人、白洲迅ら東京パートの出演者が発表。あわせて予告編も公開された。
【写真】ドラマ『雪煙チェイス』“東京パート”はこの5人が出演 キャラショット
本作は、広大な雪山を舞台にしたノンストップ・サスペンス・エンターテインメント。殺人容疑をかけられた大学生が“アリバイの証人”を探すために向かった先は、日本最大級のスキー場。彼を追うのは、極秘捜査を任された所轄の刑事。大学生vs所轄の刑事vs警視庁本部の予測不能な物語が幕を開ける。
今回発表されたのは、東京パートの出演者。事件に大きく絡む登場人物として、吉田鋼太郎、八嶋智人、高橋ひとみ、白洲迅、平泉成が出演する。
吉田が演じる大和田課長は、三鷹北署の刑事課長で警部。警視庁捜査一課の花菱管理官とは警察学校の同期で、犬猿の仲。花菱に手柄を横取りされたくないと思っている。
八嶋が演じる南原係長は、三鷹北署の刑事課の係長。小杉の直属の上司。小杉から殺人事件の容疑者・脇坂竜実が里沢温泉スキー場に向かったという情報を聞く。上司の大和田と結託し、捜査一課より先に容疑者を捕まえるよう小杉にスキー場での極秘捜査を命じる。
高橋が演じる花菱管理官は、警視庁捜査一課の管理官で警視。三鷹北署の大和田刑事課長とは警察学校の同期で、犬猿の仲。特別捜査本部の陣頭指揮にあたる。
白洲が演じる中条は、警視庁捜査一課のメンバー。花菱管理官の部下。特別捜査本部では、当初小杉とバディを組むことになる。キャリア組のエリートで、プライドが高い。
平泉が演じる福丸陣吉は、殺人事件の容疑者・脇坂竜実のアルバイト先の雇い主。柴犬のペロの散歩を竜実に任せており、竜実のことをかわいがっていた。
さらに、山下容莉枝、六平直政、なえなの、丈太郎、伊藤修子、高野正成（きしたかの）が出演。さまざまな登場人物がどのように“チェイス”に絡み、どのような展開が繰り広げられるのか。本編への期待が高まる。
東野圭吾スペシャルドラマ『雪煙チェイス』は、NHK総合・BSプレミアム4Kにて2026年1月2・3日各22時、2夜連続放送。
※チーフ演出、プロデューサーのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■チーフ演出：一色隆司
お届けできる喜びをかみしめながら…3年をかけて制作したこの作品、雪山が舞台ということで、準備や撮影は想像以上に大変でした。しかも、演出である自分がスキーができないとなるとなおさらに…（スタッフの皆さんのおかげで何とか乗り越えられました！）。
東野圭吾スペシャルドラマということで、ミステリーと言いながらも随所に感動をちりばめて、明るく、楽しく、元気よく物語が進んでいくという、お正月ドラマにふさわしい内容になっています。これでもかというぐらい豪華なキャストを惜しみなく集めて完成した東野圭吾スペシャルドラマ『雪煙チェイス』見ないと損です！ ぜひお楽しみください！
■プロデューサー：加地源一郎
東野圭吾先生の『雪煙チェイス』を初めて読んだ時、鮮明に描かれたスキー場や滑走中の描写と予測できない雪山でのチェイスの面白さにどんどん引き込まれていきました。読めば読むほど、そして物語の舞台のモデルとなった野沢温泉村に足を運ぶたびに、物語の世界に心を奪われていきました。そんな世界を映像化するため、刻々と表情を変える極寒の雪山に向き合って撮影を行いました。タイトルに“雪煙”とあるように、まさしくいたるところに雪煙が舞っています！
そして、物語のベースには、友情や家族の絆、地域への思い、“誰かを信じる”というテーマが流れています。そんなさまざまな登場人物の思いが交差し、物語は予想外の展開を迎えます。お正月の夜放送です！ すてきなキャストの皆様にお集まりいただきました！ それぞれの登場人物たちに思いをはせながら、手に汗握るサスペンスエンターテインメントをお楽しみください！
