平本蓮「久々にあんなキレたわ あのくそ金髪芸人」SNSでブチギレ、心当たりある芸人が即謝罪「僕ですよね？」
RIZINファイターで現在は右肩の負傷からリハビリ中の平本蓮が25日、自身のインスタグラムのストーリーズで「久々にあんなキレたわ あのくそ金髪芸人 調子乗りすぎ」と、ある芸人に対して怒りを表明。SNSでは予想合戦が始まったが、ある金髪芸人が自ら名乗り出て即謝罪した。
【写真】平本蓮が金髪芸人の謝罪に絵文字で反応
平本の突然のブチギレ投稿に、SNSではファンもアンチも含めて犯人探しが盛り上がったが、この騒動に反応したのが金髪がトレードマークのお見送り芸人しんいちだった。自身のXで、平本のストーリーズのスクショを添付し「す、す、すみません（汗） え、え、ちょ待って下さい！怖いです（汗） 絶対、僕ですよね？」と自白した。
直接的に怒りを買うような心当たりはないようだが「金髪って僕しかいませんもん（汗） また嫌われもたー」と犯人は自分だと決めつけ、「もう自分が嫌になります」と一方的に反省した。
しんいちの投稿を平本も自身のXで引用リポストし、人差し指を上げる絵文字だけを添えた。しかし、真相は不明となっており、平本が怒っているのはしんいちなのか、それとも他の芸人なのか。犯人探しはもうしばらく続きそうだ。
