　RIZINファイターで現在は右肩の負傷からリハビリ中の平本蓮が25日、自身のインスタグラムのストーリーズで「久々にあんなキレたわ　あのくそ金髪芸人　調子乗りすぎ」と、ある芸人に対して怒りを表明。SNSでは予想合戦が始まったが、ある金髪芸人が自ら名乗り出て即謝罪した。

　平本の突然のブチギレ投稿に、SNSではファンもアンチも含めて犯人探しが盛り上がったが、この騒動に反応したのが金髪がトレードマークのお見送り芸人しんいちだった。自身のXで、平本のストーリーズのスクショを添付し「す、す、すみません（汗）　え、え、ちょ待って下さい！怖いです（汗）　絶対、僕ですよね？」と自白した。

　直接的に怒りを買うような心当たりはないようだが「金髪って僕しかいませんもん（汗）　また嫌われもたー」と犯人は自分だと決めつけ、「もう自分が嫌になります」と一方的に反省した。

　しんいちの投稿を平本も自身のXで引用リポストし、人差し指を上げる絵文字だけを添えた。しかし、真相は不明となっており、平本が怒っているのはしんいちなのか、それとも他の芸人なのか。犯人探しはもうしばらく続きそうだ。